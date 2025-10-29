Gremios sanjuaninos fijan posición: hasta dónde ceden con la reforma laboral y los salarios dinámicos

Representantes de los gremios sanjuaninos analizan la inminente reforma laboral del Gobierno y advierten que no permitirán retrocesos en derechos ni un techo salarial encubierto.

El gobierno de Javier Milei trabaja contra reloj para convocar a sesiones extraordinarias con medidas clave, entre ellas, una reforma laboral mediante un sistema de salarios dinámicos por mérito o productividad, jornadas extendidas y otros cambios. Pero en los gremios sanjuaninos eso despertó una alerta y anticipan que, si bien aceptarán discutir el tema, no aceptarán recortar derechos.

El planteo nacional con esta reforma laboral promete una transformación estructural del mundo del trabajo, que -según la visión oficial- abrirá las puertas a “más empleo y mejores salarios”.

Un sondeo realizado por Tiempo de San Juan entre distintos dirigentes provinciales expone el clima que se respira en la previa: expectativa, cautela, y una advertencia firme sobre los límites de la negociación.

Reclamo de diálogo y el temor por el salario

Desde el sector sindical, la primera demanda es clara: más allá de los anuncios, el gobierno debe sentarse a negociar con definiciones concretas. Eduardo Cabello, secretario general de la UOCRA y líder de la CGT San Juan, señaló que hasta ahora los planteos son "solamente noticias de la política, de lo que a ellos les gusta hablar. Lo importante sería que se sienten en las mesas a plantear la verdad sobre lo que quieren hacer”, indicó.

El principal temor de los gremios gira en torno a los "salarios dinámicos" y cómo estos podrían desmantelar las negociaciones colectivas y los derechos adquiridos. Cabello alertó sobre la posibilidad de que el salario mínimo vital y móvil se convierta en un techo, y no en un piso: "el piso que hoy pueda tener puede ser tu techo". Explicó con un ejemplo directo cómo afectaría al trabajador: "si son 300 o 350 mil pesos, te van a decir que ese es tu techo, eso es lo máximo"

Complementó esta visión señalando que la Constitución Nacional es la base de su tranquilidad y defensa de los derechos, restándole importancia a las preocupaciones sobre la autonomía gremial, ya que esta "se lo da lo que es la Constitución Nacional a través del derecho de cada trabajador y de cada sindicato".

El gremialista también puso en duda la justificación de la reforma en un contexto de cierre de empresas: "Para qué querés una reforma laboral si no tenés trabajo? El foco, según su visión, debe estar en sanar una Argentina "que está rota".

Derechos laborales

Justamente la pérdida de derechos laborales históricos es lo que esgrimió como crítica Víctor Menéndez, secretario general del Sindicato de Estaciones de Servicios. Advirtió que no se oponen a la actualización de convenios, pero sí a "reformas profundas" que, a su criterio, son "impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos".

Entre los temores más profundos, Menéndez enumeró la atomización del movimiento obrero, darle a la patronal "muchas más facilidades para tomar empleo, despedir, dar vacaciones, las indemnizaciones en cuotas". Y también cuestionó la extensión de la jornada laboral: "12 horas a 13 horas de trabajo, me parece que una locura", dijo.

Menéndez fue enfático al señalar que el movimiento obrero no permitirá una reforma que "entregue todos los derechos y cercene todos los derechos de los trabajadores". Si esto sucede, advirtió que la respuesta será contundente: "ahí nos van a encontrar a nosotros, defendiendo en la calle, como CGT, como sindicato".

Expectativas

Por su parte, Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, reconoció que las imposiciones en paritarias no son nuevas y dijo que “en la época de Cristina también había, muchos nos hemos olvidado. Ella decía, 'va a haber una paritaria del 4% y era de corte".

No obstante, fue cauta en sus declaraciones: aseguró que los sindicatos están "en expectativa" por conocer el proyecto que mande el gobierno nacional y que la postura del sindicato de Comercio será "acordar lo mejor para todos".

Insistió en que el camino es la escucha mutua: "Hay que escuchar tenemos nos tenemos que escuchar y actuar en consecuencia". El próximo 26 de noviembre, en el congreso de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), este tema tendrá un "peso especial".