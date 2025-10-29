miércoles 29 de octubre 2025

Investigación

Detienen en Caucete a un conocido delincuente implicado en dos hechos

El malviviente fue identificado como Miqueas Ignacio González y era buscado intensamente por la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-29 at 10.21.44

Durante la mañana de este miércoles, un conocido delincuente de Caucete fue detenido tras un allanamiento ordenado por la Justicia. Se trata de Miqueas Ignacio González, quien era intensamente buscado por diversos hechos delictivos contra la propiedad.

La detención fue solicitada por los representantes del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, con la colaboración de las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra. Tras su aprehensión, González quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 37ª de Caucete, a la espera de la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, según fuentes policiales.

El sujeto enfrenta cargos por hurto y encubrimiento por receptación sospechosa, en concurso real

image

Dos hechos que comprometen a Miqueas Ignacio González

Primer hecho:

El 17 de junio de 2025, entre las 15:30 y las 16:00, González ingresó sin ejercer fuerza a una vivienda ubicada en calle Mariano Moreno y Galvarini, en el barrio Villa Etelvina de Caucete. Desde el fondo del domicilio, sustrajo una carretilla de chapa color amarilla y se dio a la fuga.

Segundo hecho:

El 27 de junio de 2025, cerca de las 10:20, un repartidor de cigarrillos realizaba su recorrido habitual en el barrio Pie de Palo. Al descender de su vehículo para entregar un pedido en un kiosco, notó al regresar que le habían robado 15 trinchas de cigarrillos marca Red Point Box, cada una compuesta por 10 atados de 20 cigarrillos.

Al día siguiente, el 28 de junio, personal policial realizó un allanamiento en el domicilio de González del barrio Pie de Palo, donde encontraron una de las trinchas robadas. El repartidor reconoció el producto como de su propiedad, confirmando la vinculación del sospechoso con el hecho.

