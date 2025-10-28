Tras el escrutinio definitivo, Fuerza San Juan ganó en Caucete por 64 votos

Este martes desde las 18, la Secretaría Nacional Electoral, comenzó con el escrutinio definitivo de las Elecciones Legislativas del domingo. En el mismo, se realizó un recuento de las nueve fuerzas políticas, pero se puso especial atención en Caucete, donde el resultado era tan ajustado que motivó una queja de la intendenta Romina Rosas que aseguraba que en una mesa no se habían registrado los votos de Fuerza San Juan en el acta final. “Hemos ganado. Hay un certificado del Correo que no contabiliza los votos nuestros en una mesa, pero sí los de los otros frentes. Con esos votos estamos ganando”, sostuvo la jefa comunal en declaraciones radiales.

Este jueves Orrego viaja a Buenos Aires para la reunión de gobernadores convocada por Milei

El recuento oficial confirmó lo que había reclamado Rosas, quien además integraba la lista en segundo término para diputada nacional. El recuento provisorio del departamento le daba un ajustado triunfo al Frente Por San Juan, con 8.106 votos, contra los 8.097 de Fuerza San Juan, es decir, había una diferencia de apenas 9 votos.

image

Sin embargo, un acta tenía un error en el conteo y el escrutinio definitivo terminó de confirmarlo. Es que, en el lugar del casillero de Fuerza San Juan, aparecía como si no hubiese sacado ningún voto, cuando en realidad había logrado 83 votos. Después del escrutinio definitivo, el frente del que la intendenta Romina Rosas fue candidata sacó en total 8.186, contra 8.122 de por San Juan.

De esta manera, la fuerza del oficialismo provincial se quedó con el triunfo en cinco departamentos, Fuerza San Juan sumó uno más y se quedó con 13, y La Libertad Avanza triunfó en Capital.

El resto de los departamentos escrutados en la primera jornada

Jáchal

En Jáchal, Fuerza San Juan resultó ganadora con 6.835 votos; Por San Juan segunda, con 3.235; y La Libertad Avanza tercera, con 2.889. Se consolidó como cuarta fuerza la Cruzada Renovadora con 222.

Iglesia

En Iglesia se repitió el panorama del escrutinio definitivo. Fuerza San Juan ganó con 1.467 votos; secundó por San Juan con 1.393; y La Libertad Avanza llegó a 1.276. La cuarta fuerza fue Hacemos, con 85.

Calingasta

En Calingasta, Fuerza San Juan se coronó primera con 1.992 votos; La Libertad Avanza salió segunda con 1667; y por San Juan, con apenas 4 votos menos, salió tercera. La cuarta fuerza fue el Partido Libertario con 74.

El escrutinio definitivo continuará este miércoles a las 8:00.

NOTICIA EN DESARROLLO...