martes 28 de octubre 2025

Diplomacia

Embargo a Cuba: El primer desafío de Quirno como Canciller, que le costó el cargo a Mondino

La primera canciller de la gestión Milei votó en consonancia con la tradición argentina, a favor de levantar el embargo promovido por Estados Unidos a Cuba en la ONU. Por esta razón la habrían eyectado de su cargo. ¿Quirno votará en contra?

Por Redacción Tiempo de San Juan
cuba

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) se dispone a debatir y aprobar la histórica resolución que pide el levantamiento del embargo estadounidense sobre Cuba, una medida de castigo que la Casa Blanca empezó a aplicar desde 1960 y se implementa de forma completa a partir de 1962.

En este contexto, el flamante canciller Pablo Quirno enviará la primera muestra de alineamiento total hacia los Estados Unidos. Si ningún hecho extraordinario sucede, la posición argentina seguirá a la de la representación norteamericana: rechazar la resolución.

De forma ininterrumpida, desde 1992 la Asamblea General de la ONU rechaza las sanciones contra la isla, una posición que la Argentina siempre acompañó por el principio de integridad territorial, no injerencia y como moneda de intercambio para el apoyo cubano sobre el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas.

Esta misma votación es la que el año pasado le terminó costando el cargo a la por entonces ministra Diana Mondino, que habilitó la llegada de Gerardo Werthein al Palacio San Martín. En 2024, la representación permanente argentina ante las Naciones Unidas siguió las instrucciones de Buenos Aires y mantuvo la histórica posición del país, lo que generó la furia del presidente Javier Milei.

Pese a que la figura del embargo va en contra de los principios de libre mercado que pregona el gobierno nacional, la Casa Rosada ordenó alinear y mantener incondicionalmente las votaciones de la Argentina a las de los Estados Unidos. Sucedió con Joe Biden en la Casa Blanca y se fortaleció desde la llegada de Donald Trump, en enero de este año.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció hace una semana la “aplicación por parte del gobierno de los Estados Unidos de una política exterior sumamente agresiva, intimidatoria, incluso contra sus socios o aliados más cercanos”.

Más allá del embargo, en los últimos meses el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio -un halcón en contra de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua-, concentró cada vez más atención sobre estos países.

Los tres fueron excluidos de la próxima Cumbre de las Américas en República Dominicana, algo que se suma al cada vez más intenso despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.

Con una sintonía cada vez más marcada entre Washington y Buenos Aires que se traduce en el respaldo público de Trump y sus funcionarios junto con el apoyo económico por parte del Tesoro, se descuenta que la Argentina repetirá la votación del año pasado y apoyará el embargo comercial de Estados Unidos sobre Cuba.

