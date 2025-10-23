"Kukas comunistas" y otras definiciones de Pablo Quirno, el nuevo canciller argentino

Este mediodía se conoció que para el cargo que quedó vacante en la Cancillería, el presidente Javier Milei eligió a Pablo Quirno, hombre de extrema confianza del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, su principal impulsor, quien ocupaba hasta hoy la secretaría de Finanzas.

“La Oficina del Presidente informa que Gerardo Werthein ha presentado su renuncia a partir del lunes 27 de octubre. En su reemplazo, el nuevo canciller será Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país”, dice el comunicado oficial del gobierno nacional.

Quirno actualmente ya ostenta el cargo de Secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería y está a cargo de las conversaciones con inversores internacionales, una tarea que podrá potenciar aún más a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 10 frases “Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al Presidente Milei por la confianza y al Ministro por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo!” (hoy, en X, luego del anuncio)

“A partir de mañana nos toca enfrentar el que probablemente sea el desafío más grande de nuestra generación. Vamos a dejar todo en la cancha por nuestro querido país, por nuestros hijos y nietos, con el apoyo de todos, mirando para adelante. Vamos Argentina! (frase fijada en X, el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió Milei).

“No hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. Nosotros seguimos. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado” (del 3/9, luego de la primera intervención del BCRA).

“La satisfacción del deber cumplido. La Argentina será próspera!” (En X, junto al equipo Económico en la Casa Blanca, luego de una semana de negociaciones con EEUU, que terminaron con el anuncio de swap y la intervención del Tesoro para bajar el dólar).

“Al comienzo de nuestra gestión nos preguntaban si se iban a pagar los AL30 (entre otros) y recuerdo que se festejaba ante nuestra afirmación. Siempre trabajamos para garantizar el pago de nuestras obligaciones como ya hicimos desde 2023 en cada vencimiento que tuvimos con el mercado, los multilaterales y el FMI y lo continuamos haciendo todos los días sobre los vencimientos futuros” (en X, en septiembre).

“Esta gente lo que quiere hacer es desestabilizar lo que estamos construyendo. No tienen otra alternativa ni propuesta” (sobre sectores opositores, a comienzos de septiembre, en la 46º Convención Anual del IAEF).

“El otro día Antonio Laje me preguntó: ‘¿Qué pasa si esto no funciona?’'Va a funcionar, no hay ninguna duda que va a funcionar porque tenemos el convencimiento de un norte muy claro en función de lo que hemos creado y generado con el Presidente Milei’. ‘¿Vos decís entonces que con estos fundamentos, con el equilibrio fiscal, no hay forma que te volteen?’ ‘No hay forma que nos volteen porque estamos preparados para dar la batalla y defender a los argentinos’” (el 6/9 en una entrevista con Antonio Laje ).

). “Evitamos la hiperinflación. Zafamos de ser Venezuela. Los kukas quieren instaurar el comunismo en la Argentina, un sistema que fracasó en todo el mundo. Nos robaron 20 años de vida. Las ideas de la libertad triunfan en todo el mundo, va a salir bien” (Con Laje, en la entrevista mencionada).

“Uno que no entiende que los dólares del FMI que tomó el Tesoro los tiene el BCRA producto de la recapitalización que se realizó con los desembolsos. No se ha usado ni un solo dólar del FMI del programa que comenzó en abril” (En X, en respuesta al analista Christian Buteler)

“Tiran piedras contra el gobierno cuando son oposición y esconden las piedras cuando son gobierno por los muertos que no nos dejaron despedir. Esto son. Kirchnerismo Nunca Más” (En X, luego de incidentes en Lomas de Zamora, en la previa de las elecciones bonaerenses).

