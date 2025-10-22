El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia a Javier Milei

Finalmente, tal como se había preanunciado, el canciller Gerardo Werthein le presentó este miércoles su renuncia al presidente Javier Milei. La medida se registra en el marco de los reacomodamientos que tiene previsto el Gobierno nacional con las elecciones legislativas como telón de fondo.

La información fue confirmada por fuentes oficiales de la Casa Rosada, según indican medios nacionales, aunque en Cancillería reportaron que hacía varios días que el funcionario no estaba en sus actividades habituales.

La salida del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se da en medio de fuertes tensiones internas y a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, fecha tras la cual el jefe de Estado prevé realizar una reforma de gabinete.

El canciller había quedado en el centro de la polémica luego de la reunión de la semana pasada entre Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, en la que el presidente estadounidense condicionó el apoyo financiero a la Argentina al resultado de las elecciones. La confusión generó malestar dentro del oficialismo y desató una ola de críticas en redes sociales por parte de cuentas vinculadas al asesor presidencial Santiago Caputo, como fue el caso de Daniel Parisini, alias el Gordo Dan.

“Está cansado de que lo operen desde las redes y los medios”, reconocieron fuentes de la Cancillería bajo reserva citadas por diario La Nación, en alusión a la presión interna que enfrentaba Werthein desde hacía semanas. Al mismo tiempo trascendió que, Werthein no tiene un conflicto directo con Caputo, pero no comulga con su mirada sobre la política exterior ni con su estrategia de comunicación, mucho más agresiva y alineada con el frente digital libertario.

Lo que circula por el momento es que, la Casa Rosada analiza designar como posible reemplazo al secretario de Culto, Nahuel Sotelo, un dirigente cercano a Caputo y con buen vínculo con el núcleo duro del oficialismo. Aunque aún no está definido y hay más nombres en danza.

Cabe recordar que, Werthein había asumido al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores a fines de octubre de 2024, tras la salida de Diana Mondino. Su gestión buscó mantener la alianza estratégica con Estados Unidos y estrechar la cooperación económica con el gobierno de Trump, aunque en los últimos meses se intensificaron las críticas internas por el manejo de la agenda bilateral.

