miércoles 22 de octubre 2025

Piden oraciones

Cómo siguen los deportistas sanjuaninos que protagonizaron un siniestro vial en Capital

A casi diez días del accidente que Tomás Bustos y Mateo Venturi protagonizaron en la esquina de Ignacio de la Roza y Nuche, siguen en estado delicado y su familia pide oraciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un fuerte accidente ocurrido en la madrugada del sábado 11 de octubre dejó a dos jóvenes deportistas sanjuaninos peleando por su vida. Se trata de Tomás Bustos y Mateo Venturi, quienes viajaban en moto cuando, por causas que aún no se han esclarecido, perdieron el control del vehículo en la intersección de Ignacio de la Roza y Nuche, en Capital, y terminaron cayendo violentamente sobre el pavimento. Cómo siguen y el pedido de su familia.

dos deportistas sanjuaninos luchan por su vida tras caer de su moto en capital: piden oraciones
Preocupación

Dos deportistas sanjuaninos luchan por su vida tras caer de su moto en Capital: piden oraciones
Deportistas sanjuaninos virales.
En redes

Los deportistas sanjuaninos que son virales por un divertido video

Ambos fueron internados de urgencia y su estado generó una gran preocupación en el deporte local, ya que los dos están fuertemente ligados al futsal. Tomás, jugador del club Los Pumas, y Mateo, su amigo de la infancia, compartían además una profunda amistad que ahora se ve golpeada por este accidente.

image

Después de casi diez días de incertidumbre, Tiempo de San Juan habló con Mónica Bustos, mamá de Tomás y árbitro del futsal sanjuanino. Visiblemente conmovida, expresó: "Lo de mi hijo ha sido un milagro, lo tengo vivo y lo tengo bien".

Tomás sufrió una fractura de cráneo frontal y otra de macizo facial. Aunque ya recibió el alta hospitalaria, sigue bajo estrictos cuidados en su hogar. "Está en casa, pero no puede hacer nada, es como si siguiera internado", contó su madre, quien acompaña día y noche la recuperación de su hijo.

Sin embargo, la situación de Mateo es mucho más delicada. El joven continúa en coma y, según se supo, el panorama es incierto. "Estamos mal por Mateo. Sus papás piden oraciones y que recen por él", sostuvo Mónica con la voz entrecortada.

Captura de pantalla 2025-10-22 180324
