La Federación Atlética Sanjuanina cierra un año a puro atletismo

La Federación Atlética Sanjuanina trabaja pensando en la parte final de la temporada 2025 y los clubes nucleados en la misma tienen pensado continuar con la actividad hasta los últimos días de diciembre.
Con un calendario que se ha cumplido casi en su totalidad, la Federación Atlética Sanjuanina y sus clubes afiliados extenderán la temporada 2025 hasta fines de diciembre. A pesar de algunos ajustes por eventos imprevistos, el compromiso con los atletas ha sido prioridad durante todo el año.
Por ello es que se confeccionó un calendario de competencias a lo largo del año, el que se ha cumplido estrictamente, teniendo –en algunas oportunidades- que modificar una fecha porque aparecía algún evento que no estaba programado con anticipación y la idea ha sido siempre, la de cumplir con los atletas.
2 noviembre – 1ª edición Maratón Club Deportivo Angaco
12K, 6K y Kids – Organiza: Asociación atlética Albardón
Concentración y largada: Club Deportivo Angaco
8 noviembre – 1° Torneo de fondo y medio fondo
Categorías: U14 a Máster
Pruebas: 800m | 1500m | 3.000m con obstáculos | 5.000m | 10.000m
Organiza: Action Team
Pista de Atletismo Jesús “Ñandú” Morales (CEF N°20)
15 noviembre – 3ª fecha Campeonato Sanjuanino de Cross
8K, 4K y Kids – Organiza: Club Andacollo y Barrilete Cósmico
Posible escenario en Rawson
23 noviembre – Competencia de ruta
Organiza: Asociación Atlética Albardón
4 diciembre – Santa Lucía corre de noche
1,5K participativa, 10K competitiva
Organiza: Municipalidad Santa Lucía – F.A.S.
6 diciembre – Torneo Clausura de pista y campo
Pista de Atletismo Jesús “Ñandú” Morales (CEF N°20)
Organiza: Federación Atlética Sanjuanina
19 diciembre – Maratón nocturna Esperando la Navidad
Angaco – Organiza: Asociación Atlética Albardón
25 diciembre – Circuito Navidad
Albardón - Organiza: Asociación Atlética Albardón