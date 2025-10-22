miércoles 22 de octubre 2025

El calendario

La Federación Atlética Sanjuanina cierra un año a puro atletismo

Con un calendario que se ha cumplido casi en su totalidad, la Federación Atlética Sanjuanina y sus clubes afiliados extenderán la temporada 2025 hasta fines de diciembre. A pesar de algunos ajustes por eventos imprevistos, el compromiso con los atletas ha sido prioridad durante todo el año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Federación Atlética Sanjuanina trabaja pensando en la parte final de la temporada 2025 y los clubes nucleados en la misma tienen pensado continuar con la actividad hasta los últimos días de diciembre.

Por ello es que se confeccionó un calendario de competencias a lo largo del año, el que se ha cumplido estrictamente, teniendo –en algunas oportunidades- que modificar una fecha porque aparecía algún evento que no estaba programado con anticipación y la idea ha sido siempre, la de cumplir con los atletas.

Calendario

2 noviembre – 1ª edición Maratón Club Deportivo Angaco

12K, 6K y Kids – Organiza: Asociación atlética Albardón

Concentración y largada: Club Deportivo Angaco

8 noviembre – 1° Torneo de fondo y medio fondo

Categorías: U14 a Máster

Pruebas: 800m | 1500m | 3.000m con obstáculos | 5.000m | 10.000m

Organiza: Action Team

Pista de Atletismo Jesús “Ñandú” Morales (CEF N°20)

15 noviembre – 3ª fecha Campeonato Sanjuanino de Cross

8K, 4K y Kids – Organiza: Club Andacollo y Barrilete Cósmico

Posible escenario en Rawson

23 noviembre – Competencia de ruta

Organiza: Asociación Atlética Albardón

4 diciembre – Santa Lucía corre de noche

1,5K participativa, 10K competitiva

Organiza: Municipalidad Santa Lucía – F.A.S.

6 diciembre – Torneo Clausura de pista y campo

Pista de Atletismo Jesús “Ñandú” Morales (CEF N°20)

Organiza: Federación Atlética Sanjuanina

19 diciembre – Maratón nocturna Esperando la Navidad

Angaco – Organiza: Asociación Atlética Albardón

25 diciembre – Circuito Navidad

Albardón - Organiza: Asociación Atlética Albardón

