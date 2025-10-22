Tres pilotos sanjuaninos correrán en el Roberto Mouras de La Plata

La categoría mayor de las camionetas disputará su novena fecha, en tanto que el TC Junior cumplirá con su capítulo número 10, ambas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, y con un cronograma atípico, debido a las elecciones legislativas que se realizarán el día domingo 26.

En el TC Pick UP , con Tobías Martínez con la Chevrolet S10 del equipo Rus Med, saldrá a pista el día jueves con la primera y segunda tanda de entrenamientos, desde las 9:20 y 11:00 respectivamente. A las 16:23 comenzará la clasificación, que cerrará la jornada de las camionetas. El viernes las series se llevarán a cabo, a las 12:05 la primera y a las 12:28 la segunda, cerrando el cronograma con la disputa de la carrera final a partir de las 16:20 (18 vueltas o 30 minutos como máximo).

Martínez está ubicado puesto catorce en la Copa de Oro con 22 unidades, con chances de pelear por el campeonato pero debe la victoria hasta el momento

El TC Junior, con Santino Persia y Bautista Mattar dentro del equipo SDE San Juan, inició la actividad este miércoles con el desarrollo de los entrenamientos, que tuvo a Persia en el puesto 4, seguido por Bautista Mattar en la posición 5, y esperando que continúe el cronograma el jueves con la clasificación desde las 13:35 (8 minutos) y la serie única a las 17:10 (5 vueltas). El viernes la competencia final será a las 12:51, con un total de 12 giros al trazado platense.