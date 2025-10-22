miércoles 22 de octubre 2025

Iniciativa

Lobby de empresarios sanjuaninos y coquimbanos para terminar de asfaltar Agua Negra: por qué

El presidente de la Federación Económica de San Juan, Daniel Milla, impulsa una agenda transcordillerana y que los empresarios sean protagonista de la integración con Coquimbo. La pavimentación del Paso de Agua Negra, clave para activar el puerto chileno y abrir una vía directa al comercio con Asia.

Por Elizabeth Pérez
El Paso de Agua Negra es clave para empresarios sanjuaninos y coquimbanos: impulsan que se asfalte completamente para impulsar el intercambio comercial.&nbsp;

Daniel Milla, presidente de la FESJ, se reunió en Coquimbo con el CORE,&nbsp; Consejo Regional de la IV Región de Chile.

Milla, junto al gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá; y Pedro Valencia, Presidente Relaciones internacionales del CORE.

En las últimas semanas, empresarios sanjuaninos y coquimbanos intensificaron reuniones para impulsar un pedido concreto: terminar el asfalto del Paso de Agua Negra, una obra que, aseguran, puede transformar la economía regional entre San Juan y Chile. Y la Federación Económica local ha tomado un protagonismo decisivo.

“El túnel no se está reactivando, eso no está pasando. Pero si logramos pavimentar el paso actual, el Puerto de Coquimbo puede empezar a trabajar y San Juan será beneficiado”, destacó Daniel Milla, presidente de la Federación Económica de San Juan (FESJ), quien acaba de regresar de una intensa agenda en Chile.

El viaje de Milla a la Región de Coquimbo no fue protocolar. “Fui con objetivos bien definidos del ámbito privado: negociar, vincular y poner sobre la mesa el tema del paso de Agua Negra”, explicó. Su mensaje tuvo eco: el empresariado chileno comparte la misma urgencia y tiene razones poderosas, aseguró.

El asfalto de Agua Negra, una prioridad

Con el túnel paralizado y los presupuestos ajustados, el reclamo actual se centra en el asfaltado del camino existente, un tramo clave que aún frena el tránsito fluido entre ambas regiones, sobre todo el de camiones. La traza es muy usada por vehículos de porte chico o mediano, pero se dificulta para el transporte de carga.

“El interés más fuerte está del lado privado, porque somos los que queremos vender y comerciar. Si pavimentamos, podemos sacar aceite de oliva sanjuanino y otros productos hacia Coquimbo. Y de allá, traer productos como frutas o pescado que no tenemos acá. Todos ganan”, expresó el dirigente.

“Agua Negra no es solo un paso, es la puerta de salida al Pacífico. Por eso lo impulsamos desde el sector privado”, dijo Daniel Milla, presidente de la FESJ. “Agua Negra no es solo un paso, es la puerta de salida al Pacífico. Por eso lo impulsamos desde el sector privado”, dijo Daniel Milla, presidente de la FESJ.

Milla incluso señaló que otras provincias, como Tucumán y La Rioja, se verían beneficiadas: “A los limoneros tucumanos les conviene sacar sus camiones por Agua Negra y no por San Francisco, que destruye los vehículos por el calor y la puna”, dijo, al tiempo que contó que en su viaje a Chile se enteró que el gobierno de Coquimbo ha firmado un convenio de integración con la provincia de Tucumán.

Un nuevo rol para la Federación Económica

image
Milla (segundo de derecha a izquierda de la foto) junto a empresarios de la multigremial Hotelga, en La Serena.

Milla (segundo de derecha a izquierda de la foto) junto a empresarios de la multigremial Hotelga, en La Serena.

Milla busca que la FESJ se convierta en órgano consultor para las empresas argentinas que deseen instalarse o hacer trámites en Chile. “Queremos que la Federación sea el punto de referencia, que podamos manejar la documentación y las gestiones que una empresa necesita para operar allá”, dijo.

Sin embargo, agregó que el objetivo se inscribe en un plan más amplio que incluye a Mendoza, San Luis y toda la región centro-oeste, con proyección hacia el Pacífico.

Chile abre sus puertas al sector privado sanjuanino

Durante su visita, el dirigente sanjuanino fue recibido por el Consejo Regional (CORE) de Coquimbo, la alcaldesa, el gobernador Juliá y hasta un candidato presidencial. “Nunca antes la federación había tenido este nivel de acceso. Históricamente, el gobierno chileno trataba solo con el gobierno de San Juan”, aseguró.

El resultado más concreto será la realización de un foro de comercio y turismo en Coquimbo, el próximo 9 y 10 de diciembre, que replicará el formato sanjuanino: en la mañana, disertaciones y presentaciones institucionales. En la tarde, rondas de negocios entre empresarios. Y el miércoles, visitas al puerto y a industrias locales. “Será una gran oportunidad para que los empresarios de ambos lados conozcan las oportunidades reales y concreten negocios”, anticipó Milla.

