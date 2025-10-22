Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates

Tras ser acusado por abuso sexual, afrontar un juicio oral y público y resultar absuelto por el beneficio de la duda, el Tribunal de Impugnación confirmó el fallo que benefició al joven sanjuanino que estuvo sospechado no sólo de agredir sexualmente a una amiga, sino de intentar sobornarla con chocolates. Esa fue la acusación de la fiscalía que solicitó 7 años y medio de pena para el imputado, pero que finalmente acabó con el proceso penal.

Alegatos ¿La quiso sobornar con chocolates? Piden 7 años y medio de prisión para el sujeto acusado de violar a su amiga en El Pinar

Abuso sexual Juzgarán al hijo de un productor de Pocito por la presunta violación de su amiga en El Pinar

Acorde señalaron fuentes judiciales, Joaquín Danilo Delgado Charcos recibió ahora el respaldo del tribunal superior, que convalidó el dictamen del juez de Garantías Roberto Montilla. El magistrado entendió que no habían elementos suficientes como para concluir la existencia del delito, es decir, el de abuso sexual con acceso carnal.

El fiscal Tomás Plaza había apelado la absolución y por ello la causa pasó a manos de Impugnación. Sin embargo, la autoridad avaló la sentencia de primera instancia. En esta oportunidad, el tribunal integrado por el juez Maximiliano Blejman resaltó que la carga de la prueba recae sobre el fiscal, como titular de la acción penal.

En ese sentido, señaló que la defensa no tiene la obligación de probar su inocencia ni de suplir falencias investigativas. Es que el juez de primera instancia había señalado deficiencias probatorias graves: no se peritó la camioneta donde habría ocurrido el hecho; no se tomaron muestras ni hisopados en la caja o compuerta del vehículo; y hubo ausencia de lesiones vaginales en la víctima. Por todo ello, el tribunal consideró razonable y fundada la valoración del juez, quien aplicó el principio de duda.

Si bien el Ministerio Público alegó que el juez no aplicó una perspectiva de género ni valoró la vulnerabilidad de la víctima, Blejman respondió que no hubo indicios de que el magistrado hubiera actuado con sesgos de género. "La sentencia se basó en la valoración objetiva de la prueba presentada, y no en estereotipos o conjeturas", sostuvo y agregó: "La deficiencia de la investigación del fiscal no puede subsanarse invocando perspectiva de género, si no hay pruebas suficientes".

En conclusión, destacó que los agravios del fiscal no superaron la simple discrepancia valorativa y que no se demostró ausencia de fundamentación ni arbitrariedad en la sentencia. Por lo tanto, se confirmó la absolución por el beneficio de la duda para el joven representado por Ivana Salas y Rodrigo Aguirre.

El caso que trascendió un año atrás, cuando el acusado fue detenido por las autoridades, sospechado de haber abusado sexualmente de su amiga y de haber intentado sobornarla con chocolates. En el relato de los hechos, el fiscal Plaza aseguró que después de haber violado a su amiga en la oscuridad de El Pinar, Delgado Charcos llevó a la presunta víctima a su casa y en el camino paró para comprar chocolates y ofrecérselos, con el objetivo de conseguir su perdón. Según la denunciante, el sujeto no sólo intentó convencerla en ese momento, sino también en los días posteriores a través de mensajes.

Ahora, con la confirmación del fallo y su inocencia sostenida en ello, ¿iniciará acciones legales contra la denunciante?