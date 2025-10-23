jueves 23 de octubre 2025

San Juan

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Efectivos de la Comisaría 29ª, alertados por un vecino, capturaron a dos delincuentes, uno de ellos menor de edad, quienes intentaron ocultarse en domicilios del Barrio Camilo Rojo luego de saquear una vivienda en Villa América.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo

Este miércoles, cerca del mediodía, un robo con escalamiento desencadenó una intensa movilización policial que culminó con la aprehensión de los sospechosos y la recuperación de una importante cantidad de elementos sustraídos.

Todo comenzó cuando Néstor Rolando Certero, de 61 años, avisó que un vecino, el señor Mauro, propietario del almacén comercial Rulo, lo alertó sobre la intrusión en su domicilio de Villa América.

El damnificado relató que dos jóvenes, conocidos en la zona como "el Olmos" y "el Terco Morales", forzaron la puerta de ingreso posterior de su inmueble. Los delincuentes se llevaron en una mochila varias alhajas, diversos relojes de oro, una tablet marca Lenovo de color gris, un teléfono celular Samsung A30 y 500 dólares.

El cabo Hernán Rivero, el Oficial Subinspector Agustín Tortosa, y el Agente Matías Ramos, fueron comisionados al lugar. Los interrogatorios a algunos jóvenes que estaban en la zona fueron infructuosos, pero momentos después, desde el 911 se envió nuevamente al personal al Barrio Camilo Rojo, pues observaron a uno de los sujetos de interés corriendo e ingresando en un domicilio.

Al dirigirse a la calle Espejo 1639 Este, la propietaria del domicilio franqueó el ingreso a la policía. Allí, los uniformados observaron a un joven que, sin dudar, cruzó el domicilio vecino hacia el Cardenal Oeste, escalando la medianera. Los policías persiguieron al sospechoso hacia su nuevo refugio. El dueño de la vivienda colaboró con el personal y autorizó la entrada.

Dentro de su propiedad, el personal encontró a un hombre oculto en el comedor y a otro escondido en el baño. Ambos fueron aprehendidos e identificados como Juan Pablo Olmos, de 23 años, y un menor de edad de 17 años.

Un testigo reveló a la policía que los aprehendidos habían escalado las medianeras llevando consigo una mochila y minutos después regresaron por la misma vía, pero ya sin el bulto.

Los agentes solicitaron la autorización de los vecinos para rastrear los elementos. En otra vivienda de la cuadra, dentro de una heladera en desuso, encontraron una mochila de color crema que contenía joyas y alhajas varias.

En un domicilio siguiente, los agentes hallaron la tablet marca Lenovo, de color gris, oculta en un cañaveral.

La fiscalía caratuló la causa contra Pablo Olmos como hurto grado por escalamiento, y se consultó al juzgado penal de niñez y adolescencia por la situación del menor.

El móvil Teos, a cargo del Agente Walter Sánchez, secuestró la totalidad de los objetos, incluyendo las joyas, alhajas, el teléfono celular, una plancha de pelo y la tablet. Ambos aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 29ª.

