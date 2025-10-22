Un sanjuanino se volvió viral en TikTok tras compartir una escena cotidiana con un toque de humor de San Juan. El usuario lucasjuarez5 subió un video durante el último martes en el que relató su experiencia al dejar bidones de jugo en un conocido 'telo' de Capital.

Con su celular en mano, el joven se filmó y lanzó una reflexión que provocó risas entre los usuarios: “No sé quién viene a un ‘telo’ a cu... y a tomar jugo, pero como yo ni cu... no opino”. Su frase, espontánea y descontracturada, acumuló más de 3 mil “me gusta” y decenas de comentarios divertidos.

Entre las respuestas más populares se leen frases como “El que no come no juzga el sabor”, “JAJAJAJAJ yo una vez pedí un sanguche de milanesa” o “Me hiciste reír, pero la pregunta: quién va a un telo, yo voy al campo nomás”. El video Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1981038751406031313&partner=&hide_thread=false "No sé quién viene a un 'telo' a tomar jugo": la reflexión de un sanjuanino que es viral en las redes



Video gentileza: TikTok lucasjuarez5 pic.twitter.com/mZrlJ34x8K — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 22, 2025

