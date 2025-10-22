Jueves gris y ventoso en San Juan: se viene un cambio de tiempo con marcado descenso de temperatura

San Juan se prepara para despedir el calor intenso con un jueves que servirá de transición hacia un fin de semana más fresco. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia tendrá una jornada sin lluvias, aunque el sol brillará poco: el cielo permanecerá parcialmente cubierto desde temprano y el viento norte soplará con fuerza moderada.

En crisis Moretti propuso un plan de pago para evitar la quiebra de San Lorenzo

La temperatura máxima alcanzará los 33 °C, mientras que la mínima rondará los 16 °C. Hacia la noche se espera un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h.

El panorama cambiará a partir del viernes. Las condiciones se volverán inestables y la temperatura comenzará a descender de manera notoria. Se prevé una máxima de 26 °C y probabilidad de chaparrones durante la mañana, acompañados por viento sur con ráfagas intensas al cierre del día.

El sábado ofrecerá una breve mejora con 28 °C de máxima, aunque el alivio no durará mucho. El domingo volverá a sentirse el descenso térmico, con apenas 21 °C y ambiente fresco que continuará al menos hasta el lunes.

Todo indica que el fin de semana en San Juan será ideal para dejar el aire acondicionado apagado, sacar una campera liviana del placard y prepararse para unos días más otoñales que primaverales.