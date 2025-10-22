miércoles 22 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Jueves gris y ventoso en San Juan: se viene un cambio de tiempo con marcado descenso de temperatura

El SMN anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 33 °C. Desde el viernes llegarán los chaparrones y el alivio térmico se extenderá hasta el lunes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nublado-1jpgwebp.webp

San Juan se prepara para despedir el calor intenso con un jueves que servirá de transición hacia un fin de semana más fresco. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia tendrá una jornada sin lluvias, aunque el sol brillará poco: el cielo permanecerá parcialmente cubierto desde temprano y el viento norte soplará con fuerza moderada.

Lee además
moretti propuso un plan de pago para evitar la quiebra de san lorenzo
En crisis

Moretti propuso un plan de pago para evitar la quiebra de San Lorenzo
ANSES actualizó los límites salariales para poder acceder a las Asignaciones Familiares.
Prestaciones

Alerta de ANSES: eliminarán las Asignaciones Familiares a un grupo de beneficiarios

La temperatura máxima alcanzará los 33 °C, mientras que la mínima rondará los 16 °C. Hacia la noche se espera un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h.

El panorama cambiará a partir del viernes. Las condiciones se volverán inestables y la temperatura comenzará a descender de manera notoria. Se prevé una máxima de 26 °C y probabilidad de chaparrones durante la mañana, acompañados por viento sur con ráfagas intensas al cierre del día.

El sábado ofrecerá una breve mejora con 28 °C de máxima, aunque el alivio no durará mucho. El domingo volverá a sentirse el descenso térmico, con apenas 21 °C y ambiente fresco que continuará al menos hasta el lunes.

Todo indica que el fin de semana en San Juan será ideal para dejar el aire acondicionado apagado, sacar una campera liviana del placard y prepararse para unos días más otoñales que primaverales.

Seguí leyendo

El alivio llega con agua: anuncian chaparrones y viento para este miércoles en San Juan

Un temblor de Magnitud 4.7 se registró en San Juan este martes y se sintió hasta en Mendoza

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados

Jubilados de ANSES: cuál será el monto del bono en noviembre

¿Se viene el agua? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

Martes cálido en San Juan: humedad moderada y máximas que se acercan a los 34 °C

Un hincha perdió su celular en la tribuna de Desamparados y pide ayuda para encontrarlo: tiene recuerdos de su madre

AUH de ANSES: habilitan crédito de hasta $1.000.000, ¿cómo solicitarlo?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES actualizó los límites salariales para poder acceder a las Asignaciones Familiares.
Prestaciones

Alerta de ANSES: eliminarán las Asignaciones Familiares a un grupo de beneficiarios

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina
Triste noticia

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Clima

El alivio llega con agua: anuncian chaparrones y viento para este miércoles en San Juan

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Te Puede Interesar

El Paso de Agua Negra es clave para empresarios sanjuaninos y coquimbanos: impulsan que se asfalte completamente para impulsar el intercambio comercial. 
Iniciativa

Lobby de empresarios sanjuaninos y coquimbanos para terminar de asfaltar Agua Negra: por qué

Por Elizabeth Pérez
Jueves gris y ventoso en San Juan: se viene un cambio de tiempo con marcado descenso de temperatura
Clima

Jueves gris y ventoso en San Juan: se viene un cambio de tiempo con marcado descenso de temperatura

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates
Tribunal de impugnación

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates

Con equipo completo en el escenario, Orrego y Martín cerraron campaña proyectando al 2027
De cara al domingo

Con equipo completo en el escenario, Orrego y Martín cerraron campaña proyectando al 2027

Las autoridades analizaron el estado en el que se encuentra el Trencito del Parque y ahora licitaron su reanimación, 
Se vienen la remodelación

¡Y un día se hizo realidad!: Tras 21 años, el mítico trencito del Parque de Mayo vuelve a San Juan y será eléctrico