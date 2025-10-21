¿Se viene el agua? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en la provincia de San Juan se prevé una jornada cálida y algo inestable este martes, con una temperatura mínima de 17°C y una máxima que alcanzará los 32°C.

Durante gran parte del día, el cielo se mantendrá nublado y parcialmente nublado, aunque hacia la noche aumentará la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas que podrían continuar durante las primeras horas del miércoles.

Para mañana, el SMN pronostica una leve disminución en las temperaturas: la mínima se mantendrá en 17°C, mientras que la máxima rondará los 29°C. El cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada, con condiciones de humedad elevada y ambiente templado.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas agua

Lluvia

pronóstico