martes 21 de octubre 2025

SMN

¿Se viene el agua? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa este martes, con una máxima de 32°C y cielo mayormente nublado. Hacia la noche, ¿llega la lluvia?. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en la provincia de San Juan se prevé una jornada cálida y algo inestable este martes, con una temperatura mínima de 17°C y una máxima que alcanzará los 32°C.

Durante gran parte del día, el cielo se mantendrá nublado y parcialmente nublado, aunque hacia la noche aumentará la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas que podrían continuar durante las primeras horas del miércoles.

Para mañana, el SMN pronostica una leve disminución en las temperaturas: la mínima se mantendrá en 17°C, mientras que la máxima rondará los 29°C. El cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada, con condiciones de humedad elevada y ambiente templado.

