Por qué el agua de Jamaica se volvió la bebida detox favorita: cómo prepararla

El agua de flor de Jamaica es una de las bebidas naturales más populares por su sabor refrescante y sus múltiples beneficios para la salud. Elaborada a partir de los cálices secos de la flor de hibisco (Hibiscus sabdariffa), esta infusión no solo hidrata, sino que también aporta antioxidantes, vitaminas y minerales. A continuación, te contamos para qué sirve el agua de Jamaica, sus propiedades más destacadas y cómo prepararla fácilmente en casa.