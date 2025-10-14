martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo tenés que saber

Por qué el agua de Jamaica se volvió la bebida detox favorita: cómo prepararla

Al ser baja en calorías y promover la eliminación de líquidos, es una opción natural para acompañar dietas saludables.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Agua de flor de jamaica

Agua de flor de jamaica

El agua de flor de Jamaica es una de las bebidas naturales más populares por su sabor refrescante y sus múltiples beneficios para la salud. Elaborada a partir de los cálices secos de la flor de hibisco (Hibiscus sabdariffa), esta infusión no solo hidrata, sino que también aporta antioxidantes, vitaminas y minerales. A continuación, te contamos para qué sirve el agua de Jamaica, sus propiedades más destacadas y cómo prepararla fácilmente en casa.

Lee además
Los beneficios del agua de papa para limpiar el piso 
Tips

Poné la cáscara de una papa para trapear y dejá los pisos relucientes
tal como anticipo tiempo, confirmaron que en san juan habra menos agua en comparacion con el ano pasado
Pronóstico hídrico

Tal como anticipó Tiempo, confirmaron que en San Juan habrá menos agua en comparación con el año pasado

Propiedades y beneficios del agua de flor de Jamaica

image
Por qué el agua de Jamaica se volvió la bebida detox favorita: cómo prepararla

Por qué el agua de Jamaica se volvió la bebida detox favorita: cómo prepararla

El consumo regular de agua de Jamaica puede tener efectos positivos en el organismo gracias a sus compuestos naturales:

  • Rica en antioxidantes

    Contiene antocianinas y flavonoides, que ayudan a combatir los radicales libres y retrasan el envejecimiento celular.

  • Ayuda a regular la presión arterial

    Diversos estudios señalan que sus propiedades diuréticas y vasodilatadoras contribuyen a disminuir la presión alta de forma natural.

  • Favorece la digestión

    El agua de Jamaica estimula el funcionamiento del sistema digestivo y puede aliviar la sensación de pesadez después de comer.

  • Depurativa y diurética

    Es ideal para eliminar toxinas y prevenir la retención de líquidos, gracias a su capacidad para estimular la función renal.

  • Apoya el control del peso

    Al ser baja en calorías y promover la eliminación de líquidos, es una opción natural para acompañar dietas saludables.

  • Refuerza el sistema inmunológico

    Su contenido de vitamina C fortalece las defensas y ayuda a prevenir resfriados y otras afecciones leves.

Cómo preparar agua de flor de Jamaica fresca

Preparar esta bebida es muy sencillo y no requiere ingredientes costosos. Solo necesitás flor de Jamaica seca, agua y un toque de endulzante natural si lo preferís.

Ingredientes:

  • 2 litros de agua

  • ½ taza de flores secas de Jamaica

  • 2 o 3 cucharadas de azúcar o miel (opcional)

  • Hielo al gusto

Preparación paso a paso:

  • Colocá en una olla un litro de agua y llevá a hervor.

  • Cuando rompa el hervor, agregá las flores secas de Jamaica.

  • Dejá hervir durante 8 a 10 minutos para extraer todo el color y sabor.

  • Retirá del fuego, colá las flores y dejá enfriar la infusión.

  • Agregá el litro restante de agua fría y endulzá a gusto.

  • Serví bien fría con hielo o rodajas de limón para potenciar su frescura.

Consejos adicionales

  • Podés guardarla en la heladera hasta por 3 días sin perder sus propiedades.

  • Si querés una versión más ligera, diluí con más agua y no agregues azúcar.

  • También podés combinarla con jugo de limón, menta o jengibre para darle un toque diferente.

Precauciones

Aunque es una bebida natural, no se recomienda su consumo excesivo en personas con presión baja o que tomen medicamentos diuréticos. Siempre es mejor consultar al médico si tenés alguna condición de salud particular.

Temas
Seguí leyendo

Se viene el pronóstico hídrico oficial en San Juan: "habrá menos agua", dice el gobierno

Tres ideas originales para sorprender a mamá en su día con un regalo auténtico, único y económico

"Los hermanos riñones", el video que revolucionó TikTok, emociona hasta las lágrimas y genera conciencia

Mezclá estos dos ingredientes y lucí un pelo de seda sin ir a la peluquería

Tu perro no se despega de vos: las verdaderas razones detrás de su apego, según expertos

Cómo hacer perfume casero para ropa: aromatizá tus prendas con un toque personal

Agua termal, el producto que se volverá un infaltable en la cartera durante el verano

Adiós al aerosol: el desodorante natural que conquista el mundo y gana cada vez más usuarios

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tres ideas originales para sorprender a mama en su dia con un regalo autentico, unico y economico
Día de la Madre

Tres ideas originales para sorprender a mamá en su día con un regalo auténtico, único y económico

Por Mariela Pérez

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan
Comercio

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes
¿Quién es ese hombre?

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas
UFI Delitos Especiales

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas

Te Puede Interesar

El Consejo de la Magistratura de San Juan, integrado por representantes de los tres poderes y del Foro de Abogados.
Esperado

Se definió la terna para el cargo judicial del año en San Juan: quiénes son los tres hombres elegidos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los supermercados en todo el país atraviesan baja de ventas y presentan inestabilidad laboral (foto ilustrativa). 
Comercios

En San Juan, ola de ofrecimientos de retiros voluntarios en supermercados, ¿qué pasa?

Vandalismo instantáneo: el grafiti que apareció en el Colegio Nacional, sólo un día después de que pintaran las paredes.
Escenario

Carrera contra el vandalismo en escuelas de San Juan: no terminan de pintarlas y ya tienen grafitis nuevos

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas
UFI Delitos Especiales

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas

Nottingham Miedo deslumbró con goleada 13-0 y marcó la 4ta fecha del Clausura femenino
En El Palomar

Nottingham Miedo deslumbró con goleada 13-0 y marcó la 4ta fecha del Clausura femenino