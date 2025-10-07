martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Bienestar

Agua termal, el producto que se volverá un infaltable en la cartera durante el verano

Cada vez adquiere más popularidad debido a sus beneficios. Refresca, calma e hidrata, siendo sin duda el agua terminal un infaltable para los días caluroso.

Por Mariela Pérez
image

Ante una mayor exposición al sol y más horas al aire libre, la piel necesita de cuidados especiales para retrasar las arrugas y evitar la aparición de manchas. En ese contexto, el agua termal se convierte en un producto noble como poderoso que cada vez gana mayor terreno gracias a sus objetivos: refrescar, calmar y devolver equilibrio de la piel en segundos.

Lee además
adios al aerosol: el desodorante natural que conquista el mundo y gana cada vez mas usuarios
Cosmética

Adiós al aerosol: el desodorante natural que conquista el mundo y gana cada vez más usuarios
¡ni te acerques! estos son los 5 lugares mas peligrosos del mundo, segun la ia
ChatGPT

¡Ni te acerques! Estos son los 5 lugares más peligrosos del mundo, según la IA

En primavera y verano se convierte en un aliado indispensable, porque calma, hidrata y refresca sin resecar la piel del rostro, que debido a su exposición tiene cuidados especiales, como cremas o brumas especiales para la cara.

image

Además, es versátil y seguro, y su practicidad hace que lo podamos usar en cualquier momento del día.

Por qué el agua terminal es un indispensable en la rutina

Más allá de las “modas beauty”, el uso del agua termal tiene décadas de respaldo dermatológico, aunque en los últimos tiempos gracias al auge de los virales de belleza ha ganado más protagonismo. Su composición rica en minerales y oligoelementos, ayuda a calmar la piel sensible, reducir la irritación y aportar confort inmediato.

Al comenzar a utilizarla, se la puede incorporar después de la rutina de limpieza facial. También para eliminar impurezas residuales y preparar la piel antes del tratamiento o la hidratante. Funciona a su vez como un refresco instantáneo en los días calurosos o después del ejercicio.

Su formato en spray la vuelve ideal para tener siempre a mano, en la cartera o el bolso de playa.

Diversos estudios demostraron que el agua termal posee propiedades calmantes, antiinflamatorias y antioxidantes. Por eso, es frecuente su uso en pieles con tendencia a la rosácea, eccema o dermatitis atópica, y también como complemento después de procedimientos dermatológicos o exposición solar.

Los beneficios del agua termal en la piel

  • Comodidad: Es un producto perfecto para llevar en la cartera o en el bolso los días de altas temperaturas
  • Refresca en segundos: el spray baja hasta 2°C la temperatura cutánea en apenas 3 minutos.
  • Calmante inmediato: después de la exposición al sol o tras hacer deporte al aire libre, rociar agua termal ayuda a disminuir el enrojecimiento y la sensación de tirantez.
  • Perfecto para pieles sensibles: alivia molestias como picazón o ardor que pueden intensificarse en épocas de calor y humedad.
Temas
Seguí leyendo

La fruta que retrasa el envejecimiento y potencia el colágeno de forma natural

Además de ser una delicia, el top 3 de cosas para lo que es muy útil el limón

El calor está entre nosotros: ¿cómo hacer para ahorrar energía en la casa?

Qué significa dejar la cama sin hacer todos los días, según la psicología

¡Vuelven los mosquitos! Conocé los tres trucos caseros para que ni se asomen por tu hogar

Si naciste en alguna de estas 6 fechas, sos más inteligente que la media

¿Hay vinchucas en tu casa? Conocé los trucos para sacarlas

¿Te gusta el té de tilo? Mirá lo que le pasa a tu cuerpo si lo tomás todos los días

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Francisco Panchito Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: Soy inocente
Investigación

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)
Con prisión domiciliaria

Empleados infieles y algo más: acusan a la banda de los "roba combustible"

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Te Puede Interesar

Adelante la fiscal de impugnación Silvina Gerarduzzi, en el medio el defensor oficial Carlos Fleury y el condenado Arroyo.
Tribunales

Revés judicial para uno de los condenados en la causa de una joven prostituida por su madre

Por Redacción Tiempo de San Juan
La realidad del espárrago en San Juan: menos de 150 hectáreas en los últimos 4 años y la lucha de los productores por sostener la producción
Panorama

La realidad del espárrago en San Juan: menos de 150 hectáreas en los últimos 4 años y la lucha de los productores por sostener la producción

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda
Momentazo

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda

Colectivos diferenciales en la Red Tulum: En septiembre de 2021 se pusieron en marcha en San Juan dos buses eléctricos alimentados con energía solar mediante un cargador localizado en el Parque Ambiental Anchipurac.
Servicio público

Red Tulum: la nueva Ley de Transporte busca abrir paso a colectivos solares, monorrieles y vehículos autónomos

Espert ha sido imputado por lavado de dinero.
Medida judicial

Panorama más complicado: imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero