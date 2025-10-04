sábado 4 de octubre 2025

Trucos caseros

Además de ser una delicia, el top 3 de cosas para lo que es muy útil el limón

El limón no solo aporta sabor a comidas y bebidas, sino que también tiene múltiples beneficios para el hogar, la belleza y otros usos prácticos. Te contamos los tres más destacados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
limon trucos caseros

El limón es uno de los frutos más versátiles que existen. Su sabor ácido y refrescante lo hace protagonista de comidas y bebidas, pero sus propiedades van mucho más allá de la cocina. En esta nota, te presentamos el top 3 de cosas para las que el limón es especialmente útil.

¡Vuelven los mosquitos! Conocé los tres trucos caseros para que ni se asomen por tu hogar
El calor está entre nosotros: ¿cómo hacer para ahorrar energía en la casa?

Aromatizante natural

El limón funciona como un excelente ambientador natural. Su aroma cítrico ayuda a eliminar malos olores en diferentes espacios, desde la cocina hasta el baño. Solo basta cortar un limón por la mitad y colocarlo en un recipiente o hervir unas rodajas en agua para perfumar el ambiente de manera natural y sin químicos.

Limpieza natural en el hogar

Más allá de la cocina, el limón es un aliado en la limpieza del hogar. Su acidez permite desinfectar superficies, eliminar manchas y pulir metales como el acero inoxidable o el cobre. Mezclado con bicarbonato de sodio, se convierte en un potente desengrasante ecológico que reemplaza productos químicos agresivos.

Cuidados de belleza y bienestar

El limón también tiene aplicaciones estéticas. Se utiliza en mascarillas faciales para iluminar la piel, en tratamientos caseros para fortalecer uñas y en remedios para eliminar manchas leves. Sin embargo, los expertos recomiendan aplicarlo con precaución y siempre diluido, para evitar irritaciones.

El limón no solo es un ingrediente delicioso, sino también un recurso natural útil para aromatizar ambientes, limpiar el hogar y cuidar la piel. Incorporarlo en tu rutina diaria puede traer múltiples beneficios de manera simple y económica.

