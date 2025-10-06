martes 7 de octubre 2025

Cosmética

Adiós al aerosol: el desodorante natural que conquista el mundo y gana cada vez más usuarios

Los desodorantes sólidos elaborados con ingredientes naturales reemplazan a los aerosoles tradicionales. Son más saludables, sustentables y respetuosos con el medioambiente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
desodorante

El clásico desodorante en aerosol, durante años un infaltable en los hábitos de higiene, comienza a perder terreno. En su lugar, crece una tendencia global: los desodorantes naturales sólidos, una alternativa libre de químicos que promete cuidar tanto la piel como el planeta.

El interés por productos sustentables y saludables modificó la forma en que millones de personas consumen. Cada vez más usuarios dejan atrás las fórmulas convencionales que contienen sales de aluminio, gas propulsor o fragancias sintéticas, y optan por opciones naturales elaboradas a base de bicarbonato de sodio, manteca de karité, almidón de maíz y aceites esenciales.

image

A diferencia de los antitranspirantes tradicionales, estos productos no bloquean la transpiración, sino que neutralizan los olores de forma natural, permitiendo que el cuerpo cumpla su función sin generar irritaciones. Además, su presentación en barras, latas o envases compostables reduce drásticamente el uso de plásticos y aerosoles contaminantes.

Detrás de esta tendencia hay un fuerte componente ecológico y ético: la mayoría de las marcas que los producen apuestan por procesos artesanales, veganos y cruelty free. También responden a una demanda creciente de personas con piel sensible, que buscan fórmulas más suaves y libres de alcohol.

Aceites esenciales como lavanda, eucalipto o árbol de té aportan un aroma fresco y duradero, sin necesidad de fragancias artificiales. El resultado: un producto eficaz, sustentable y seguro para el uso diario.

En el último año, las búsquedas online de “desodorante natural” aumentaron de manera notable, y cada vez más farmacias y cadenas incorporan estas opciones en sus góndolas. Lo que antes era una rareza de los mercados ecológicos, hoy se consolida como una nueva forma de entender la higiene personal.

Adoptar un desodorante natural no solo significa un cambio en el cuidado del cuerpo, sino también un gesto consciente hacia el medioambiente: menos emisiones, menos residuos y más bienestar.

