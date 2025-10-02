jueves 2 de octubre 2025

Importante

¡Vuelven los mosquitos! Conocé los tres trucos caseros para que ni se asomen por tu hogar

Con la llegada del calor, los mosquitos vuelven a convertirse en una molestia en los hogares. Con estos tres trucos caseros, podrás mantenerlos alejados de manera sencilla, económica y segura para toda la familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mosquitos trucos caseros

El calor marca el regreso de los mosquitos a los hogares, y con ellos, las molestas picaduras que afectan a grandes y chicos. Pero no hace falta recurrir siempre a productos químicos: existen trucos caseros y efectivos para mantenerlos alejados de tu casa.

1. Plantas repelentes: naturaleza contra los mosquitos

Algunas plantas aromáticas funcionan como barrera natural contra los mosquitos. La albahaca, la lavanda y la menta son opciones fáciles de colocar en macetas dentro de la cocina, el balcón o el living. Su aroma intenso resulta molesto para estos insectos y, al mismo tiempo, aporta un toque fresco al ambiente.

2. Vinagre y limón: soluciones caseras económicas

Una mezcla de vinagre con rodajas de limón puede colocarse en pequeños recipientes en distintas habitaciones. Este truco casero es efectivo para repeler mosquitos y es totalmente seguro para usar en hogares con niños y mascotas. Además, el olor cítrico ayuda a eliminar otras plagas menores.

3. Aceites esenciales: protección natural y aromática

El eucalipto, citronela y árbol de té son aceites esenciales que, diluidos en agua y aplicados con un atomizador, funcionan como repelente natural. No solo mantienen alejados a los mosquitos, sino que también dejan un aroma agradable y fresco en la casa.

Consejo extra

Mantené los espacios ventilados y revisá que no haya agua estancada en floreros, macetas o baldes, ya que estos son los principales criaderos de mosquitos.

Con estos tres trucos caseros, es posible disfrutar del hogar sin las molestas picaduras y proteger a toda la familia de enfermedades que estos insectos pueden transmitir.

