¡Vuelven los mosquitos! Conocé los tres trucos caseros para que ni se asomen por tu hogar

El calor marca el regreso de los mosquitos a los hogares , y con ellos, las molestas picaduras que afectan a grandes y chicos. Pero no hace falta recurrir siempre a productos químicos: existen trucos caseros y efectivos para mantenerlos alejados de tu casa.

Lo dice la ciencia Si naciste en alguna de estas 6 fechas, sos más inteligente que la media

Tips para el hogar ¿Hay vinchucas en tu casa? Conocé los trucos para sacarlas

Algunas plantas aromáticas funcionan como barrera natural contra los mosquitos. La albahaca, la lavanda y la menta son opciones fáciles de colocar en macetas dentro de la cocina, el balcón o el living. Su aroma intenso resulta molesto para estos insectos y, al mismo tiempo, aporta un toque fresco al ambiente.

2. Vinagre y limón: soluciones caseras económicas

Una mezcla de vinagre con rodajas de limón puede colocarse en pequeños recipientes en distintas habitaciones. Este truco casero es efectivo para repeler mosquitos y es totalmente seguro para usar en hogares con niños y mascotas. Además, el olor cítrico ayuda a eliminar otras plagas menores.

3. Aceites esenciales: protección natural y aromática

El eucalipto, citronela y árbol de té son aceites esenciales que, diluidos en agua y aplicados con un atomizador, funcionan como repelente natural. No solo mantienen alejados a los mosquitos, sino que también dejan un aroma agradable y fresco en la casa.

Consejo extra

Mantené los espacios ventilados y revisá que no haya agua estancada en floreros, macetas o baldes, ya que estos son los principales criaderos de mosquitos.

Con estos tres trucos caseros, es posible disfrutar del hogar sin las molestas picaduras y proteger a toda la familia de enfermedades que estos insectos pueden transmitir.