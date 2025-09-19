viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Descubrimiento

Detectan una variante americana del mosquito del dengue tras analizar más de 1.200 genomas

Un consorcio científico internacional descubrió que el Aedes aegypti tiene una variante originada en América, adaptada a picar a humanos y resistente a insecticidas. El hallazgo, basado en la secuenciación de más de 1.200 genomas, redefine la historia evolutiva del mosquito y plantea nuevos desafíos para frenar el dengue.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-19 at 5.21.15 PM

Un estudio internacional liderado por científicos de 15 países, entre ellos Argentina y Brasil, identificó una variante del mosquito Aedes aegypti que se originó en América y no en África, como se creía hasta ahora. Esta cepa del insecto se adaptó a vivir en entornos urbanos, con una marcada preferencia por picar a seres humanos, lo que incrementa el riesgo de epidemias en las ciudades.

Lee además
venezuela: el opositor leopoldo lopez apuesta a la intervencion militar nortamericana
Conflicto

Venezuela: El opositor Leopoldo López apuesta a la intervención militar nortamericana
detienen al chavo del 8 en brasil por tenencia de drogas y su reaccion se volvio viral
En redes

Detienen al "Chavo del 8" en Brasil por tenencia de drogas y su reacción se volvió viral

La investigación, publicada en la revista Science, se basó en la secuenciación de 1.206 genomas recolectados en 73 sitios del mundo. El hallazgo permitió reconstruir la historia evolutiva y migratoria del mosquito, marcando cuatro grandes etapas.

De África a América: el origen

El primer movimiento del mosquito se dio con la llegada forzada de personas esclavizadas desde África a América. En ese contexto apareció la variante que más tarde se adaptó a los entornos urbanos y a la picadura de humanos.

La tercera fase estuvo marcada por la expansión global hacia Asia y otras regiones, mientras que la cuarta muestra re-invasiones recientes y mezcla genética entre poblaciones, impulsadas por la conectividad internacional y el fracaso de algunas campañas de erradicación.

Un riesgo para millones

Actualmente, 500 millones de personas en América viven en zonas con riesgo de dengue, según la Organización Panamericana de la Salud. El Aedes aegypti transmite también zika, chikungunya y fiebre amarilla.

“La variante americana del mosquito se adaptó a vivir cerca de las personas en las ciudades. Ese cambio explica, en parte, por qué se volvió tan común en algunas áreas”, explicó a Infobae la entomóloga argentina Victoria Micieli, directora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (Conicet-UNLP). Otro coautor argentino fue Darío Balcazar.

Resistencia a insecticidas

El estudio también reveló mutaciones conocidas como KDR, que otorgan resistencia a los insecticidas. Esta condición ya está muy extendida en América y Asia, y comienza a detectarse en África debido a nuevas invasiones. La resistencia complica el control, ya que los productos químicos pierden eficacia.

En los últimos años, América Latina y el Caribe reportaron más de 12 millones de casos de dengue y 7.700 muertes.

Nuevas herramientas para el control

Los investigadores destacaron que la secuenciación genómica permitirá desarrollar pruebas rápidas para identificar mosquitos resistentes, mejorar las estrategias de control y anticipar brotes.

“La información sobre el ADN de Aedes aegypti es clave para frenar el dengue ahora y en el futuro. Lo que descubrimos ayudará a salvar vidas y a fortalecer la salud pública en América Latina y en el mundo”, concluyó Micieli.

Seguí leyendo

Censura periodística en Estados Unidos: suspendieron un programa por criticar a Trump y el presidente lo celebró en redes

Emmanuel Macron presentará "pruebas científicas" de que su esposa Brigitte es mujer ante un tribunal

León XIV cierra las puertas a cualquier reforma sobre fieles LGBTQ+, diaconisas o matrimonio homosexual

Se casó con el hijo del asesino de su madre y contó su historia: "No es como su padre, es un buen hombre"

Las causas ocultas de los infartos en adultos jóvenes y su impacto en las mujeres

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

Palestinos abandonan la ciudad de Gaza ante renovados bombardeos israelíes

A Jair Bolsonaro le diagnosticaron cáncer

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detienen al chavo del 8 en brasil por tenencia de drogas y su reaccion se volvio viral
En redes

Detienen al "Chavo del 8" en Brasil por tenencia de drogas y su reacción se volvió viral

Por Mariela Pérez

Las Más Leídas

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa
Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal
Conmoción

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso
Increíble

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso

Te Puede Interesar

La Justicia de Menores intervino por el revuelo que generó la réplica de arma de fuego en una escuela
Revuelo

La Justicia de Menores intervino por el revuelo que generó la réplica de arma de fuego en una escuela

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con un jugadón de Velez, San Martín pierde en el Hilario
Liga Profesional

Con un jugadón de Velez, San Martín pierde en el Hilario

Acusan a uno de los roba ruedas por el golpe delictivo contra un juez federal
Complicado

Acusan a uno de los "roba ruedas" por el golpe delictivo contra un juez federal

San Martín estrenó el reconocimiento facial en el Hilario
Este viernes

San Martín estrenó el reconocimiento facial en el Hilario

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025 video
Antecedentes

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025