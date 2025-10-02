jueves 2 de octubre 2025

Qué significa dejar la cama sin hacer todos los días, según la psicología

Este hábito cotidiano puede revelar aspectos de tu personalidad, tu nivel de estrés y hasta tu forma de organizar el tiempo. Descubrí qué dice la psicología sobre no hacer la cama.

Por Redacción Tiempo de San Juan
no tender la cama

Hacer la cama apenas uno se levanta es una costumbre muy arraigada culturalmente. Sin embargo, la psicología señala que dejarla deshecha no siempre es un signo de desorden, sino que puede estar asociado a rasgos de personalidad, niveles de energía e incluso a la manera en la que cada persona gestiona sus prioridades.

Algunas personas eligen no dedicarle tiempo a este hábito porque lo consideran poco relevante frente a las actividades que los esperan en el día. Otras lo hacen de forma inconsciente, como consecuencia del cansancio o del estrés acumulado.

Qué dice la psicología sobre no hacer la cama

  • Creatividad y flexibilidad: quienes no siguen rutinas rígidas suelen mostrar mayor apertura mental, adaptabilidad y tendencia a priorizar lo que los estimula intelectualmente.

  • Estrés y agotamiento: una rutina exigente puede llevar a dejar de lado tareas menores, como acomodar la cama, para reservar energía.

  • Menor necesidad de control: algunas personas no buscan que todo esté perfecto, lo que se refleja en hábitos más relajados.

  • Productividad rápida: para muchos, dejar la cama sin hacer es una forma de ahorrar minutos valiosos y comenzar el día con más energía.

Aunque no existe una relación directa entre la cama desordenada y un estado mental negativo, los especialistas destacan que un ambiente prolijo y organizado puede contribuir a mejorar el descanso y favorecer el bienestar emocional.

