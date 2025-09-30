martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tips para el hogar

¿Hay vinchucas en tu casa? Conocé los trucos para sacarlas

El insecto transmite el mal de Chagas y suele esconderse en rincones de la casa. Descubrí cómo identificarla y los mejores trucos para eliminarla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Las vinchucas son insectos que no solo resultan molestos, sino que también representan un riesgo para la salud, ya que pueden transmitir el mal de Chagas. Estos insectos suelen esconderse en grietas, techos de paja, paredes de adobe o zonas oscuras de la casa. Por eso, es importante conocer cómo detectarlas y cuáles son los mejores métodos para eliminarlas.

Lee además
Al llegar la primavera no hay que dejarse llevar por las prisas para que caer en errores que dañen tus plantas.
Manos verdes

¡Cuidado! Los errores que tenés que evitar para no dañar tus plantas en primavera
Té de tilo. 
Salud

¿Te gusta el té de tilo? Mirá lo que le pasa a tu cuerpo si lo tomás todos los días

¿Cómo identificar una vinchuca?

La vinchuca es un insecto de cuerpo alargado, color marrón oscuro con rayas claras en los costados. Mide entre 2 y 3 centímetros y suele salir de noche para alimentarse de sangre, lo que deja marcas en la piel similares a las picaduras de mosquitos.

Dónde se esconden las vinchucas

  • Grietas en las paredes.
  • Tejados y techos de paja.
  • Debajo de colchones o camas.
  • Entre objetos acumulados.
  • Gallineros o corrales cercanos a la casa.

Trucos para sacar las vinchucas de tu casa

  • Mantener la vivienda limpia y ordenada: evitar la acumulación de objetos donde puedan refugiarse.
  • Tapar grietas y agujeros en las paredes: usar yeso o cemento para sellar posibles escondites.
  • Fumigación profesional: recurrir a servicios especializados que utilicen productos autorizados.
  • Uso de mosquiteros y telas metálicas: colocar en puertas y ventanas para impedir su ingreso.
  • Control en gallineros y corrales: mantener limpios estos espacios y, de ser posible, fumigarlos también.

Qué hacer si encontrás una vinchuca

Si encontrás una vinchuca en tu casa, no la aplastes ni la toques con las manos. Colocala en un frasco cerrado y acercala al centro de salud más cercano para su análisis. Así, se puede determinar si el insecto está infectado con el parásito que transmite el Chagas.

Temas
Seguí leyendo

Chupetes para adultos: la tendencia que gana popularidad para combatir la ansiedad

Arrancá bien arriba: tres alimentos clave para una mañana llena de energía

El superalimento con más calcio que la leche, múltiples beneficios para la salud y es apto para veganos

Mirá cuáles son los beneficios de dormir del lado izquierdo

Mirá cuál es la bebida que es tradición y puede hacerle muy bien a tu salud

La IA respondió: cuáles son las cinco mejores provincias de Argentina para vivir, ¿está San Juan?

En la noche o en la mañana: cuándo es mejor bañarse según la ciencia

Método 30-30-30: la rutina simple para bajar de peso sin dieta

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Te Puede Interesar

Reacciones dispares de los sectores productivos de San Juan frente al programa de Gestión de Demanda de Energía que lanzó la Nación. 
Electricidad

Cómo reciben en San Juan el plan de Milei que pagará a empresas que ahorren luz en el verano

Por Elizabeth Pérez
Donald Trump y Javier Milei, durante uno de los encuentros mantenido por ambos presidentes.
En Estados Unidos

Milei volverá a reunirse con Trump, en medio de la incertidumbre por el radiotelescopio chino de Calingasta

El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Se terminó la espera

¡Ya están a la venta las entradas para el TC2000 en El Zonda!

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo atraparon sacándole las calcomanías
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo atraparon sacándole las calcomanías

El padre Rómulo Cámpora volvió a desempeñar su tarea de sacerdocio tras sufrir un ataque cardíaco. 
Tras la internación

Con bastón y su característica sonrisa, el padre Rómulo retomó sus actividades