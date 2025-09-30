¿Hay vinchucas en tu casa? Conocé los trucos para sacarlas

Imagen ilustrativa.

Las vinchucas son insectos que no solo resultan molestos, sino que también representan un riesgo para la salud, ya que pueden transmitir el mal de Chagas. Estos insectos suelen esconderse en grietas, techos de paja, paredes de adobe o zonas oscuras de la casa. Por eso, es importante conocer cómo detectarlas y cuáles son los mejores métodos para eliminarlas.

¿Cómo identificar una vinchuca? La vinchuca es un insecto de cuerpo alargado, color marrón oscuro con rayas claras en los costados. Mide entre 2 y 3 centímetros y suele salir de noche para alimentarse de sangre, lo que deja marcas en la piel similares a las picaduras de mosquitos.

Dónde se esconden las vinchucas Grietas en las paredes.

Tejados y techos de paja.

Debajo de colchones o camas.

Entre objetos acumulados.

Gallineros o corrales cercanos a la casa. Trucos para sacar las vinchucas de tu casa Mantener la vivienda limpia y ordenada: evitar la acumulación de objetos donde puedan refugiarse.

Tapar grietas y agujeros en las paredes: usar yeso o cemento para sellar posibles escondites.

Fumigación profesional: recurrir a servicios especializados que utilicen productos autorizados.

Uso de mosquiteros y telas metálicas: colocar en puertas y ventanas para impedir su ingreso.

Control en gallineros y corrales: mantener limpios estos espacios y, de ser posible, fumigarlos también. Qué hacer si encontrás una vinchuca Si encontrás una vinchuca en tu casa, no la aplastes ni la toques con las manos. Colocala en un frasco cerrado y acercala al centro de salud más cercano para su análisis. Así, se puede determinar si el insecto está infectado con el parásito que transmite el Chagas.

Compartí esta nota en redes sociales:







