domingo 16 de noviembre 2025

Lo tenés que saber

¡Cuidado! las frutas que no se pueden mezclar en un licuado porque "arruina" sus beneficios

Los licuados son muy consumidos en primavera-verano, pero no todas las combinaciones de frutas están llenas de beneficios

Por Redacción Tiempo de San Juan
licuados-salud-cerebrojpg

Los licuados se convirtieron en una opción rápida, nutritiva y versátil, sobre todo con la llegada del calor. Sin embargo, no siempre es correcto mezclar cualquier ingrediente porque no todas las combinaciones de frutas son ideales si lo que quieres es aprovechar sus propiedades.

Una mezcla muy popular de licuado es la de banana con frutos rojos, comenzó a ser cuestionada debido a un detalle poco conocido que puede “arruinar” parte de los beneficios antioxidantes del batido.

Si bien ambas frutas son muy recomendables por separado debido a sus numerosos beneficios, combinados entran en conflicto.

Por qué no se recomienda el licuado de banana y frutos rojos

A simple vista, combinar banana con frutillas, arándanos o frambuesas parece una idea deliciosa, energética y muy común en smoothies-licuados. El plátano, por un lado, aporta energía y ayuda a la digestión. Además, es rico en potasio, lo que favorece la función muscular, nerviosa y la salud del corazón al ayudar a regular la presión arterial. Y también, contiene vitamina B6, que ayuda a reducir el cansancio, y otros antioxidantes.

La mezcla de banana y frutos rojos no es dañina, pero sí puede reducir el aporte antioxidante que convierte a estas frutas en verdaderos superalimentos.

Los frutos rojos tienen un alto contenido de antioxidantes, fibras y sus vitaminas y minerales como la vitamina C, fortalecen el sistema inmunológico. También ayudan a reducir el colesterol, la presión arterial y la inflamación.

Pero, si bien ambos tienen muchos beneficios, mezclarlos juntos podría no ser la más adecuada si el objetivo es maximizar los nutrientes, pues el problema radica en una enzima presente en la banana llamada polifenol oxidasa (PPO).

Cuando la banana se procesa junto con frutos rojos, la PPO entra en contacto con los antioxidantes polifenólicos presentes en estas frutas. Esto produce una especie de oxidación acelerada que reduce la disponibilidad de esos compuestos tan valiosos para la salud.

Es decir, la banana disminuye la potencia antioxidante de los frutos rojos, afectando uno de sus principales beneficios. Por ende, no ayudará a combatir inflamaciones, mejorar la salud celular y fortalecer el sistema inmune.

Qué otras alternativas usar

Dependiendo de si querés un licuado enfocado en antioxidantes, si estás siguiendo una dieta para el cuidado celular o la recuperación física; podés combinar la banana, con:

  • Manzana
  • Pera
  • Naranja
  • Durazno

Si preferís preservar al máximo los antioxidantes de los frutos rojos, mézclalos con:

  • Yogur natural
  • Agua
  • Leche vegetal
  • Chía o avena
