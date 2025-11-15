Video e imágenes inéditas que complican al conductor acusado de atropellar intencionalmente a un motociclista en San Martín

El pasado domingo, el motociclista Carlos Quiroga perdió la vida tras un siniestro fatal en San Martin. Todo parecía indicar que se trataba de un homicidio culposo y quedó detenido, el automovilista Fabián Vega Olivera. Pero la fiscalía sorprendió en la audiencia de formalización, donde el fiscal Nicolás Schiattino pidió la imputación de homicidio simple para Vega y el juez lo dejó preso con esa carátula.

Para esta parte, estaban los elementos de convicción suficientes que comprobaban que Vega lo chocó de manera intencional . Algunas de las pruebas recabadas fueron las imágenes fotográficas y la reconstrucción del hecho que hizo personal de la Policía Científica. Estas imágenes recrean el “toque” del auto con la moto y, por lo que hay recabado ahora, para las pesquisas Olivera chocó de manera deliberada al motorista, este perdió el control, chocó con su hijo (Fabián Quiroga) y salió expulsado, cayendo violentamente contra el asfalto.

Además de estas imágenes donde se puede ver claramente el golpe en la parte delantera derecha del auto y la cubierta reventada, también hay un video previo. Esta grabación muestra cómo los motociclistas pasan a una velocidad moderada y unos segundos después, el auto Suzuki Fun a toda velocidad.

Esta persecución fue de unos ocho kilómetros manifestó el Ministerio Público Fiscal y se inició con un propósito. Los investigadores recrearon lo que ocurrió antes del choque fatal.

Minutos antes, los Olivera -padre e hijo- fueron a llevar los niños a la expareja de Fabian Quiroga. Él no se puede acercar a ella o dijo que trata de evitarlo porque hace un tiempo atrás fue condenado a 2 años de prisión condicional por un hecho que se investigó en UFI CAVIG.

Por tal razón, Fabián Quiroga se quedó a una distancia razonable de la casa de su ex (la fiscalía dijo que fueron unos 2 kilómetros) y el que los llevó fue Carlos Quiroga -su padre-. Supuestamente, Carlos los dejó y se fue -a pesar de que la expareja de su hijo dijo que quería hablar- pero este hizo caso omiso y se fue.

Por el camino le hizo señas de luz a su hijo para que arrancara y siguieran camino. Ahí es donde se los ve pasar y segundos después pasa el auto. Esta grabación pertenece a una vivienda ubicada por calle Rawson.

Instantes después ocurre lo peor, se produce el siniestro cerca de la intersección de Rawson y Bahía Blanca. Lamentablemente, Carlos Quiroga perdió la vida en el acto, a pesar de que estuvo unos segundos estando consciente, el golpe recibido le provocó un politraumatismo grave irreversible, confirmaron fuentes judiciales.

Fabián Quiroga -el hijo de la víctima- sufrió golpes y la fractura en una de sus manos.

La imputación de homicidio simple contra Olivera es provisoria y esta puede cambiar a lo largo de la investigación. Cabe aclarar que todavía falta tener la pericia accidentológica que confirme o no la versión que tiene fiscalía ahora. De igual manera, a Olivera le dictaron la prisión preventiva durante estos meses.