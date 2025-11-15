sábado 15 de noviembre 2025

Nuevo esquema

Por qué la Iglesia de San Juan decidió mover 11 sacerdotes para 2026 y cuáles son los pases más llamativos

El Arzobispado concretó las rotaciones pastorales que buscan dinamizar las comunidades. La regla es no afincarse en un lugar. Y en medio de los cambios, San Juan demuestra que tiene curas para "prestar" a otras provincias.

Por Miriam Walter
image

La Iglesia de San Juan acaba de mostrar una movida de fichas en lo que es una suerte de "mercado de pases" pastoral, definiendo el nuevo destino de once sacerdotes que asumirán sus misiones a principios de 2026, durante el mes de febrero.

Las decisiones fueron tomadas en conjunto por el arzobispo Jorge Lozano y los obispos auxiliares, Monseñor Gustavo Larrasábal y Monseñor Mario Robles, este último el único sanjuanino del grupo, que coincidieron en la necesidad de estos traslados.

image
Monseñor Lozano.

Monseñor Lozano.

¿Por qué se cambia de lugar a los curas? Detrás de esta ronda de cambios no hay caprichos, sino una estrategia bien definida de maduración pastoral, según explicaron fuentes calificadas a TIEMPO DE SAN JUAN. La regla no escrita de la Iglesia sanjuanina es que los párrocos no deberían estar más de seis años en una comunidad. La idea, según fuentes calificadas, es evitar que el sacerdote se "afinque" en un lugar. Esta periodicidad en el pastoreo busca dinamizar la actividad del cura y, sobre todo, forzar a la comunidad de laicos a tomar protagonismo y madurar en la fe, en sus decisiones y en la responsabilidad. Si el párroco se queda mucho tiempo en un mismo templo, las comunidades tienden a volverse "mansas" o "pasivas," y todo se arma "en torno al cura". Por eso, estos movimientos, que se dan por tandas, son vistos como una señal de tener pastores maduros y una diócesis sana.

Los grandes "pases sacerdotales" del verano

Aunque el proceso de designaciones fue tranquilo y sin mucho revuelo, hay dos movimientos que se llevan la etiqueta de "pase del año". Uno de ellos es el del Presbítero Jonatan Félix. Él había ejercido como vicario parroquial de la prestigiosa Catedral San Juan de Cuyo y, hasta ahora, era el Administrador Parroquial del Inmaculado Corazón de María de Fátima. Ahora, este cura que tiene alto perfil y mucha llegada con la gente se muda como Administrador Parroquial de Santa Bárbara, en La Laja, campo adentro de Albardón. Este destino más distante se considera también una etapa formativa para él dentro de la institución.

El otro gran movimiento está marcado por la salud. El Presbítero Rómulo Cámpora, quien estuvo al borde de morir tras ser internado por una insuficiencia cardíaca en septiembre de 2025, necesita estar más cerca de los centros de atención en la Capital, aseguraron. Por ello, regresa al centro para asumir como párroco de Nuestra Señora de Luján. Este querido sacerdote tuvo que renunciar a fines de octubre de 2025 al cargo de Capellán de la Policía de San Juan, donde sirvió durante más de dos décadas luego de que le fallara el corazón.

image
Rómulo Cámpora, sacerdote famoso en San Juan. Algunos lo conocen como

Rómulo Cámpora, sacerdote famoso en San Juan. Algunos lo conocen como "el exorcista".

La lista de traslados implica un reacomodo importante a lo largo y ancho de la provincia. El Presbítero Marcelo Alcayaga, quien estaba al frente de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, se muda para ser párroco de Nuestra Señora del Inmaculado Corazón de María de Fátima.

Por su parte, el Presbítero Víctor Hugo Gallardo, conocido como el "cura aventurero" por oficiar misas en cumbres como el Aconcagua y el Mercedario, deja de estar en Santa Bárbara de Albardón y se traslada al frente de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, en Chimbas. Gallardo es un cura famoso en San Juan y también fue párroco de la Parroquia Cristo Rey en Caucete y en Zonda.

image
Presbítero Víctor Hugo Gallardo.

Presbítero Víctor Hugo Gallardo.

El Presbítero José María Nieto, otro religioso de perfil alto, conocido por sus declaraciones públicas sobre la situación del país, deja su Capilla de San Cayetano en Chimbas para asumir una doble misión pastoral en el Sur sanjuanino, como párroco de San Antonio de Padua en Media Agua y de Nuestra Señora del Carmen en Los Berros.

image
Padre José María Nieto.

Padre José María Nieto.

Por su parte, Gabriel Aciar que cumple labores en el Seminario ahora pasará a ser párroco de Santa Rosa de Lima y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Como antes fue capellán de la Policía se espera que en el lejano templo de 25 de Mayo aplique su sapiencia del trabajo pastoral comunitario con el acompañamiento formativo.

Otros movimientos son internos y responden a la misma dinámica: el Presbítero Sergio Ramos, quien actualmente está en Luján, será el nuevo párroco de la Inmaculada Concepción. El cura Jorge Luis Carrascosa, que está en la Parroquia de Concepción en pleno centro, ahora será el párroco de Nuestra Señora de Andacollo en Villa Krause.

Además, el Presbítero Miguel González sale de vicario parroquial en Espíritu Santo para tomar la Parroquia Santo Domingo en Chimbas. Finalmente, el cura párroco Fabián Díaz se muda desde Santa Rosa de Lima en 25 de Mayo para asumir como párroco de Nuestra Señora del Rosario y San Agustín, en el pintoresco Valle Fértil.

Un signo de fortaleza diocesana

Desde la Iglesia local comentaron que un detalle interesante que demuestra la buena salud de la Diócesis de San Juan es el movimiento del Presbítero Antonio Eduardo Gutiérrez. Él ejercerá su ministerio en la diócesis de Neuquén. Este acuerdo interdiocesano es una señal positiva, pues indica que San Juan está "firme" y tiene curas no para tirar para arriba pero sí pudiendo ayudar a otra diócesis en lugar de recibir ayuda, lo cual es una muy buena señal.

image

