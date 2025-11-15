sábado 15 de noviembre 2025

San Martín

Jorge Miadosqui tras el descenso: "Los ciclos se cumplen y creo que debería dar un paso al costado"

El presidente de San Martín habló después del descenso y dejó fuertes declaraciones. Sus palabras al equipo, el agradecimiento al hincha y una frase desde el corazón: "Le pido disculpas a la gente".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Desconsuelo, angustia y descenso. Tras la derrota frente a Aldosivi, San Martín tuvo también un golpe duro desde el vestuario. Minutos después del 4-2 que decretó el descenso a la Primera Nacional, el único de la delegación verdinegra que se acercó a la prensa fue el presidente Jorge Miadosqui, y lo hizo con declaraciones que estremecieron a todo el Pueblo Viejo.

Con la voz quebrada por momentos y sin esquivar ninguna pregunta, Miadosqui habló de todo: la caída, los errores, la situación institucional y, sobre todo, su futuro en el club.

"Creo que no supimos mantener el resultado… Íbamos ganando 1-0 y lo perdimos nosotros", arrancó, apuntando directo a lo que todos vieron en el Minella: San Martín no pudo aguantar el partido, recibió dos golpes seguidos y quedó obligado a correr desde atrás.

Pero el punto más fuerte de la noche llegó cuando habló de su continuidad:

"Creo que los ciclos se cumplen y yo debería ya dar un paso al costado. Me pone muy triste… Le prometí a la gente que no íbamos a descender y no cumplí". La frase cayó como una bomba entre los hinchas. En medio del dolor por la pérdida de la categoría, el presidente dejó abierta la puerta a su salida, una decisión que sacude de lleno el presente y el futuro institucional del club.

El presidente reveló además números y problemas que, según él, la gente no ve: "San Martín hoy vino a jugar con un gasto de 130 millones de pesos. Hay muchas cosas que pasan en el club y son problemas importantes". También anticipó que la semana que viene será decisiva: se analizarán contratos, continuidades y el futuro inmediato del plantel. "Muchos jugadores no van a seguir", advirtió.

El Verdinegro empieza a transitar horas de incertidumbre. El descenso ya es un hecho, pero ahora el temblor es institucional.

