sábado 15 de noviembre 2025

Fieles verdinegros

'Los Borgognos', presentes en el Minella: hicieron kilómetros para seguir al arquero en otra final

Juan y Carina, padres de Matías Borgogno, llegaron hasta el José María Minella de Mar del Plata para alentar a su hijo de cerquita. Solos, aislados de los hinchas locales, viven la “final” con el Tiburón como un hincha más.

Por Redacción Tiempo de San Juan
borgo
image

En Mar del Plata, donde el José María Minella respira tensión en cada rincón, dos figuras se roban todas las miradas sin proponérselo. Son Juan y Carina, los papás de Matías Borgogno, el arquero que hoy se juega mucho más que un partido: disputa una verdadera final por la permanencia frente a Aldosivi. Y ellos, como siempre, están ahí.

por nuestra historia, por nuestros colores: el emocionante video que subio san martin en la previa a la final en el minella
Se juega todo

"Por nuestra historia, por nuestros colores": el emocionante video que subió San Martín en la previa a la 'final' en el Minella

Los Borgogno hicieron kilómetros, dejaron todo en pausa y se plantaron en la tribuna casi en soledad, aislados de la marea verde y amarilla que copó el estadio. No les importa el ruido, la presión ni el contexto. Para ellos, la cita es con su hijo.

El video:

View this post on Instagram

