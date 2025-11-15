'Los Borgognos', presentes en el Minella: hicieron kilómetros para seguir al arquero en otra final

En Mar del Plata, donde el José María Minella respira tensión en cada rincón, dos figuras se roban todas las miradas sin proponérselo. Son Juan y Carina, los papás de Matías Borgogno, el arquero que hoy se juega mucho más que un partido: disputa una verdadera final por la permanencia frente a Aldosivi. Y ellos, como siempre, están ahí.
Los Borgogno hicieron kilómetros, dejaron todo en pausa y se plantaron en la tribuna casi en soledad, aislados de la marea verde y amarilla que copó el estadio. No les importa el ruido, la presión ni el contexto. Para ellos, la cita es con su hijo.
