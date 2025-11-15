sábado 15 de noviembre 2025

De lujo

Chroma y un impactante despliegue de color: cómo fue el rodaje para las pantallas del show de la FNS en el Velódromo

Durante dos jornadas se llevó a cabo esta fase de producción donde participaron cantantes y actores que forman parte del elenco artístico de "San Juan, mi tierra querida".

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tecnología, protagonista del show de la Fiesta Nacional del Sol 2025, en el Velódromo Vicente Chancay.

La tecnología, protagonista del show de la Fiesta Nacional del Sol 2025, en el Velódromo Vicente Chancay.

La producción de visuales que mostrarán las pantallas dispuestas en el Velódromo Vicente Chancay para el show cubierto de color y magia, que se podrá ver durante las tres noches de la Fiesta Nacional del Sol 2025, los próximos 20, 21 y 22 de noviembre, tuvo un intenso y creativo proceso. Una de las instancias fue el rodaje que se realizó en un set con actores y cantantes que darán vida al espectáculo artístico cada jornada a las 21.

image

“El rodaje se hizo sobre una pantalla verde chroma que nos permitió integrar al entorno diseñado para el espectáculo. Todo se grabó en sincronización con el sonido del show, como, por ejemplo, los cantantes, quienes además se caracterizaron tal como aparecerán en escena los días de la fiesta”, comentó Agostina Poblete, asistente de Dirección Audiovisual.

En esta instancia participaron: director general, director de fotografía, directora de arte, supervisor de VFX, iluminación y producción y se integraron otras áreas como vestuario, coreografía, caracterización, maquillaje, peinado.

image

“Es una oportunidad muy buena ya que este año se sumó el rodaje para la propuesta del Velódromo, lo que permitió generar puestos de trabajo en el área del cine”, comentó la asistente.

Así, a través de esta producción de audiovisuales, el espectador podrá apreciar, en detalle y desde cualquier ubicación, los personajes que tienen que ver con la identidad de la FNS vinculadas a la idiosincrasia local.

image

Cabe destacar que el contenido audiovisual se reproducirá en diez pantallas: cuatro distribuidas en la base de la pista del velódromo y seis superiores.

Los tickets de la FNS se pueden adquirir en la plataforma Autoentrada y, de manera presencial, en boletería del Teatro del Bicentenario, de 9 a 19.

La entrada más económica tiene un valor de $5000 y permite acceder a la Feria y al show del Velódromo. Además, quienes compren con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan podrán hacerlo en tres cuotas sin interés, con un máximo de cinco entradas por persona.

