Quiso vender gato por liebre: cayó un camionero con una revisión técnica trucha en Pocito

Un hombre de 60 años fue detenido en Pocito luego de que Gendarmería Nacional constatara que circulaba con documentación falsificada. El hecho ocurrió cuando los efectivos interceptaron un camión Fiat que transportaba una carga de ajos y, al solicitar la documentación correspondiente, detectaron una irregularidad que derivó en la intervención de la Justicia.

El conductor, identificado como Antonio Nahuel Agüero, presentó una cédula de Revisión Técnica Vehicular que en apariencia cumplía con los requisitos, pero al ser verificada más detenidamente surgieron las sospechas: el documento no correspondía al vehículo que manejaba. Según confirmaron fuentes policiales, la revisión técnica presentada por Agüero estaba asociada a un Ford Fiesta, y no al camión de carga que conducía.

Ante la maniobra detectada (que en la jerga popular se resumió como “quiso vender gato por liebre”), los gendarmes procedieron a secuestrar la documentación apócrifa y trasladaron el caso a la UFI Flagrancia, que dispuso la apertura de un legajo de investigación por falsificación de instrumento público.

Agüero quedó inmediatamente a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar el origen del documento adulterado y si existen otros elementos irregulares vinculados al rodado.