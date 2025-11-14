Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por tormentas para varias zonas del este y norte de la provincia de San Juan, advirtiendo que podrían producirse fenómenos meteorológicos de variabilidad significativa durante la tarde y noche de hoy.

Historias La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima

Los departamentos bajo esta advertencia son: 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. En estos sectores, el SMN prevé tormentas aisladas de “variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes”.

¿Qué fenómeno se espera?

Lluvias intensas en períodos cortos.

Caída ocasional de granizo.

Ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 70 km/h .

Actividad eléctrica frecuente. Para el área del Gran San Juan se pronostican tormentas aisladas durante la tarde y noche, con una probabilidad estimada entre 40 % y 70 %.

El fenómeno se espera para la tarde y noche de este viernes. En particular, los sectores este y norte de la provincia tienen mayor nivel de riesgo. Si bien para el Gran San Juan no está garantizado que se desate una tormenta fuerte, la probabilidad es elevada. Por lo tanto, en las próximas horas conviene monitorear el cielo y los desarrollos nubosos.