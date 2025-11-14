viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para sectores del este y norte provincial. Se esperan tormentas fuertes con posible caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica durante la tarde y noche.

Por Redacción Tiempo de San Juan
granizo-formacion.jpg

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla por tormentas para varias zonas del este y norte de la provincia de San Juan, advirtiendo que podrían producirse fenómenos meteorológicos de variabilidad significativa durante la tarde y noche de hoy.

Lee además
la historia de chechu chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima
Historias

La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima
el hospital rawson cuenta con nuevo ecografo pediatrico
Innovación

El Hospital Rawson cuenta con nuevo ecógrafo pediátrico

Los departamentos bajo esta advertencia son: 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. En estos sectores, el SMN prevé tormentas aisladas de “variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes”.

¿Qué fenómeno se espera?

  • Lluvias intensas en períodos cortos.

  • Caída ocasional de granizo.

  • Ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 70 km/h.

  • Actividad eléctrica frecuente.

    Para el área del Gran San Juan se pronostican tormentas aisladas durante la tarde y noche, con una probabilidad estimada entre 40 % y 70 %.

El fenómeno se espera para la tarde y noche de este viernes. En particular, los sectores este y norte de la provincia tienen mayor nivel de riesgo. Si bien para el Gran San Juan no está garantizado que se desate una tormenta fuerte, la probabilidad es elevada. Por lo tanto, en las próximas horas conviene monitorear el cielo y los desarrollos nubosos.

Seguí leyendo

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan

¡Escuchalo! El audio made in Caucete que llegó a las redes y "anda por todos lados"

Rómulo Cámpora a Nuestra Señora de Luján y José María Nieto a Media Agua: qué sacerdotes tienen nuevos destinos

"3,2,1... Fiesta Nacional del Sol": la historia de la celebración más importante de los sanjuaninos como nunca se contó

Dos planes imperdibles: feria con "Cambio Verde" y tributo a la mujer emprendedora

Gigantografías y tecnología: espiá cómo será el Paseo Turístico dentro de la Feria de la FNS

Rescataron 4 particulares aves de la Cordillera que estaban en el gallinero de una casa

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
romulo campora a nuestra senora de lujan y jose maria nieto a media agua: que sacerdotes tienen nuevos destinos
Iglesia Católica

Rómulo Cámpora a Nuestra Señora de Luján y José María Nieto a Media Agua: qué sacerdotes tienen nuevos destinos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

El chalet sanjuanino conocido como la casita de chocolate, ya fue puesto a la venta.
Con el cartel

La "casita de chocolate" sanjuanina ya está a la venta: cuánto vale y las hermosas fotos de su interior

Te Puede Interesar

Jonathan Lucero, el principal y único detenido por el asesinato de Villa San Patricio.
Crimen de Matías Díaz

Dos chicos declararon y complicaron al único detenido por el asesinato a tiros en Villa San Patricio

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Arzobispado habló y terminó con los rumores: ¿qué pasó con la venta del terreno de Avenida Ignacio de la Roza?
Voz oficial

El Arzobispado habló y terminó con los rumores: ¿qué pasó con la venta del terreno de Avenida Ignacio de la Roza?

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas
Clima

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas

Rolando Lozano y Fernando Rahme
Judiciales

Silencio sugestivo: qué pasará con los dos secretarios relatores de "Jimmy" Quattropani

Debate en el Foro de Abogados: con el foco en la feria judicial, hubo pocos cruces y solo se aplaudió dos veces
Elecciones

Debate en el Foro de Abogados: con el foco en la feria judicial, hubo pocos cruces y solo se aplaudió dos veces