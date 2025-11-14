Gigantografías y tecnología: espiá cómo será el Paseo Turístico dentro de la Feria de la FNS

Cómo serán representados Ischigualasto, la Difunta Correa y el cielo sanjuanino, en la Feria de la Fiesta Nacional del Sol.

El público que visite la Feria de la Fiesta Nacional del Sol 2025, los próximos 20, 21 y 22 de noviembre, podrá disfrutar de una propuesta innovadora que reunirá lo mejor del turismo sanjuanino en un solo lugar. Tal como ya habían adelantado las autoridades, este año se creó para la exposición el “Paseo Turístico”, un sitio que invitará a recorrer los principales atractivos de la provincia a través de experiencias interactivas, juegos, tecnología y actividades participativas para toda la familia.

El espacio estará conformado por tres sectores que recrearán tres íconos del turismo sanjuaninos: el Parque Provincial Ischigualasto, la Difunta Correa y la Ruta del cielo. Y ahora, trascendió el detalle sobre cómo será representando cada uno de ellos.

- El Parque Ischigualasto sorprenderá con una propuesta inmersiva que permitirá conocer de cerca este ícono natural y Patrimonio de la Humanidad. Los visitantes podrán vivir una experiencia 360° con óculos de realidad virtual, que los transportará a los circuitos diurnos y nocturnos del parque. Además, habrá réplicas de las geoformas más emblemáticas y dinosaurios en tamaño real y en esqueletos, recreando el paisaje único del Valle de la Luna.

El espacio contará con la presencia de guías y guardaparques para brindar información sobre las distintas actividades y excursiones disponibles, además de una ruleta digital con sorteos de merchandising y pantallas LED con contenido audiovisual promocional.

- La Fundación Difunta Correa llevará al predio una propuesta participativa que combina cultura, devoción y turismo. Entre las actividades destacadas se encuentra la “Ruleta de Fe”, un juego de preguntas y respuestas que invita a descubrir la historia y el valor cultural del emblemático paraje.

También habrá un espacio llamado “Historias con la Difunta”, donde los visitantes podrán dejar sus testimonios y promesas, y una intervención artística denominada “Arte de Fe”, para decorar colectivamente una obra inspirada en Deolinda Correa.

El stand ofrecerá además información turística y asesoramiento sobre las actividades y servicios disponibles en el principal destino religioso de San Juan.

- La Ruta del Cielo propondrá acercar la astronomía a todos los públicos con espacios didácticos, telescopios y experiencias sensoriales.

El Observatorio Astronómico Félix Aguilar – Estación Carlos Cesco presentará un telescopio óptico para observaciones guiadas, un rincón infantil con juegos y modelos 3D de instrumentos astronómicos que permitirán comprender el fascinante trabajo científico detrás del estudio del universo. Por su parte, el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) ofrecerá un área interactiva con telescopios, binoculares, material didáctico y juegos astronómicos, junto con trivias y rompecabezas sobre el cielo sanjuanino.

Los prestadores privados también serán parte de la propuesta: Campo de Estrellas exhibirá equipos de observación y compartirá la experiencia del astroturismo entre los paisajes naturales más impactantes de la provincia. Conociendo Nuestro Cielo brindará charlas y demostraciones para promover la valoración del cielo como patrimonio científico y cultural, con materiales didácticos y observaciones guiadas.