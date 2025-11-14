viernes 14 de noviembre 2025

Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

Es Uriel Rodríguez, de 18 años. Este se entregó de manera espontánea el pasado 11 de noviembre, en horas de la madrugada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-14 at 9.29.41 AM

De manera espontánea y sin que nadie lo esperara, el pasado martes -11 de noviembre- en horas de la madrugada, se entregó el noveno sospechoso por el crimen de Emir Barboza. Nene de 7 años que falleció producto de un disparo en el interior del barrio Valle Grande en Rawson. Este sujeto es Uriel Rodríguez (18) y a primera hora de este viernes se sentó por primera vez en el banquillo de acusados.

El fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera de UFI Delitos Especiales expresaron que con la prueba recabada hasta ahora, Uriel Rodríguez habría estado junto con los Carrizo porque estos le pidieron ayuda para ir contra la familia Barboza “porque se hicieron los piola”. Es más, este noveno detenido dijo cuando se entregó y junto a su abogado que manipuló un arma de fuego calibre 32 y que solo efectuó tiros al aire. Además dijo que ya no tiene el arma y que no sabe quién hizo el disparo que le quita la vida a Emir, el pequeño de 7 años. Admitiendo que solo lo vio caer, luego se dio a la fuga por los campos.

image

Por pedido del MPF y sin oposición del abogado defensor Horacio Merino, la jueza Mabel Moya le imputó el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor funcional (plazo de IPP de un año) y la prisión preventiva por el plazo de 6 meses, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

image

Uriel Rodríguez o “Barco” como él dice que lo conocen no estudia ni trabajaba. Dice vivir en el barrio Valle Grande pero los familiares de Emir y otros testigos dicen haberlo visto pero que no lo conocen de la zona. Solo uno manifiesta que lo vio a Uriel realizando disparos al aire.

Cabe destacar que ya hay ocho personas en la mira, entre ellos un menor de edad. Todos están presos mientras se investigación avanza y se pueda saber en concreto quién fue el que disparó. Los otros sospechosos son: Gabriel Jesús Orostizaga, Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo y el noveno, un menor de edad identificado como L.B.

Fuentes del caso manifestaron que este joven se presentó en la comisaría aduciendo que se entregaba a la policía porque había estado presente en la gresca fatal donde murió Emir. Lo cierto es que en el radar de los investigadores no estaba, ya que con los testimonios recolectados, nadie nombraba a Uriel Rodríguez.

