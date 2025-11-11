Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
El joven de 18 años, oriundo del barrio Valle Grande, se presentó voluntariamente en la comisaría y quedó detenido por el asesinato de Emir Barboza. Tras su entrega, allegados expresaron mensajes de apoyo en las redes sociales.
Tras conocerse la noticia de su detención, allegados a Uriel Rodríguez se expresaron en las redes sociales con mensajes de apoyo. “Todo va a estar bien, mi pollo. Te amo siempre”, escribió una conocida del joven este martes.
Así se entregó Rodríguez
Fuentes del caso informaron que Rodríguez se presentó solo y sin abogado en la Comisaría 38ª, alrededor de las 5:40 de la madrugada de este martes. Es oriundo del mismo barrio donde ocurrió el crimen y, según la investigación, habría estado en medio del tumulto durante el tiroteo que desató el caos y la tragedia. Por disposición judicial, quedó aprehendido preventivamente y será trasladado a Tribunales en el transcurso de la mañana, donde se formalizará su detención.
Con su entrega, ya son nueve los implicados en el caso. Siete mayores y un menor de edad. Los adultos que cumplen prisión preventiva son Gabriel Jesús Orostizaga, Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo y Jonathan Javier Carrizo. El octavo es un adolescente identificado con las iniciales L.B.
Su familiar Roberto Barboza lo trasladó de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde los médicos no pudieron salvarlo. El niño ingresó a las 00:36 con una herida de arma de fuego en el pecho y falleció minutos después. La médica legista Ana Bruna determinó que la bala quedó alojada en su cuerpo y que la muerte fue prácticamente inmediata.