Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

Un nuevo giro se produjo en la causa por el crimen de Emir Barboza, el niño de 7 años asesinado en el barrio Valle Grande . Este martes en la madrugada, un joven identificado como Uriel Rodríguez , de 18 años, se entregó voluntariamente en la Policía y quedó detenido como el noveno sospechoso en la investigación por la balacera que terminó con la vida del pequeño.

Crimen en Valle Grande Ratificaron la prisión preventiva para el último de los detenidos por el asesinato del pequeño Emir

Tras conocerse la noticia de su detención, allegados a Uriel Rodríguez se expresaron en las redes sociales con mensajes de apoyo. “Todo va a estar bien, mi pollo. Te amo siempre”, escribió una conocida del joven este martes.

Así se entregó Rodríguez

Fuentes del caso informaron que Rodríguez se presentó solo y sin abogado en la Comisaría 38ª, alrededor de las 5:40 de la madrugada de este martes. Es oriundo del mismo barrio donde ocurrió el crimen y, según la investigación, habría estado en medio del tumulto durante el tiroteo que desató el caos y la tragedia. Por disposición judicial, quedó aprehendido preventivamente y será trasladado a Tribunales en el transcurso de la mañana, donde se formalizará su detención.

Con su entrega, ya son nueve los implicados en el caso. Siete mayores y un menor de edad. Los adultos que cumplen prisión preventiva son Gabriel Jesús Orostizaga, Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo y Jonathan Javier Carrizo. El octavo es un adolescente identificado con las iniciales L.B.

El crimen que conmocionó al Valle Grande

El hecho ocurrió entre las últimas horas del lunes y la madrugada del martes, cuando una pelea entre grupos de vecinos rivales terminó en una feroz balacera. Desde una vivienda -la Casa 1 de la Manzana 23- se realizaron varios disparos hacia la calle. Uno de esos proyectiles impactó en Emir Barboza, que se encontraba jugando cerca de su casa.

Su familiar Roberto Barboza lo trasladó de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde los médicos no pudieron salvarlo. El niño ingresó a las 00:36 con una herida de arma de fuego en el pecho y falleció minutos después. La médica legista Ana Bruna determinó que la bala quedó alojada en su cuerpo y que la muerte fue prácticamente inmediata.