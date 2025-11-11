Tras las elecciones, confirmaron una gran suba en las consultas para comprar inmuebles en San Juan: los factores y los precios

Las elecciones legislativas del 26 de octubre no solo definieron un nuevo mapa político, también marcaron un punto de inflexión en la economía cotidiana. En San Juan , el mercado inmobiliario sintió el cambio casi de inmediato. Según afirmaron referentes del rubro a Tiempo de San Juan, la calma cambiaria posterior al triunfo del oficialismo nacional y las señales positivas del sistema financiero dieron impulso a un sector que venía mostrando cautela en los meses previos.

Tras el 26 de octubre Baistrocchi: lo que más le sorprendió de las elecciones, el entusiasmo por "construir la cuarta fuerza de la provincia" y ¿café con Peluc?

Buena oportunidad Venta de viviendas ProCreAr: todo lo que hay que saber sobre las subastas de casas

Desde la Cámara Inmobiliaria de San Juan aseguraron que el efecto fue visible apenas pasadas las elecciones. Las consultas aumentaron notablemente y, en algunos casos, se reactivaron operaciones que habían quedado en pausa. “Se recuperaron los créditos hipotecarios, y eso ya es muy bueno para el movimiento del mercado”, expresó Mauricio Turell, presidente de la entidad.

La autoridad explicó que las líneas hipotecarias, que habían sido frenadas semanas antes por la incertidumbre electoral, volvieron a cobrar fuerza. Además, comenzaron a concretarse operaciones con entrega parcial y pagos en cuotas, algo que no se veía desde hacía varios meses. “Hay más consultas y más ánimo de compra”, resumió.

El mismo fenómeno se repitió en las inmobiliarias nucleadas en el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios. Su presidente, Esteban Costela, contó que el lunes posterior a los comicios fue suficiente para notar el cambio de ánimo: “El mercado reaccionó más rápido de lo esperado y el lunes posterior a las elecciones ya tuvimos un aumento importante en las consultas”.

Según Costela, la estabilidad del dólar y las mejoras en las condiciones de los créditos hipotecarios fueron determinantes. El Banco Nación redujo el puntaje requerido para acceder a préstamos, y otros bancos bajaron las tasas de interés, lo que devolvió confianza a los potenciales compradores. “Todo eso dio señales positivas de que el crédito se puede volver a reactivar, y eso tracciona muchísimo”, explicó.

Los precios y las zonas más elegidas

Las zonas más activas en las búsquedas coinciden con el eje Este-Oeste del Gran San Juan -Capital, Rivadavia y Santa Lucía- y con áreas próximas al Centro Cívico, Parque de Mayo y universidades, especialmente sobre Avenida Ignacio de la Roza y Libertador. En esas zonas, afirmaron que los departamentos para inversión rondan los 35.000 dólares, mientras que las casas familiares más buscadas se ubican entre los 80.000 y 90.000 dólares.

En un segundo grupo conformado por Rawson, Pocito y Albardón. Los inmuebles más buscados son las casas de tres dormitorios para vivienda familiar y los departamentos de uno o dos ambientes para inversión. En cuanto a precios, los departamentos parten desde los 40.000 dólares, mientras que las casas rondan los 70.000 dólares, según ubicación y características.

Aunque la mayoría de las operaciones cerradas en las últimas semanas corresponden a reservas iniciadas antes de los comicios, el cambio de tendencia es claro: el sector volvió a moverse. Para los referentes inmobiliarios, la combinación de resultados electorales, estabilidad del dólar y señales bancarias favorables reabrió la puerta a la inversión.