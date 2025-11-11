martes 11 de noviembre 2025

Empleadas domésticas: cuál es el salario diario y mensual tras el aumento de 1,4% para noviembre

Además, a tener en cuenta en noviembre aquellas trabajadoras que superen las 16 horas semanales deberán recibir $ 14.000 de bono.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las empleadas domésticas cobrarán con aumento en noviembre.

Las empleadas domésticas cobrarán con aumento en noviembre.

A fin de la semana pasada y después de un mes de la fecha pactada, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) logró sellar un nuevo aumento de 2,7% total, dividido en 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre. Además, sumarán un plus $14.000 extra a pagarse por tres meses, incluido en enero para las empleadas que superen las 16 horas semanales.

Los números que surgen del acuerdo arribado en la reunión del viernes pasado son provisorios y en base a una cuenta realizada por Clarín. Pese a que desde el ministerio de Trabajo confirmaron a Clarín que el lunes las partes firmarían el nuevo acuerdo, junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el martes saldría publicado en el Boletín Oficial, eso aun no ocurrió.

De esta forma, queda sin ajuste el mes de octubre dado que el ajuste previo fue de 6,5% fragmentado en julio, agosto y septiembre.

Según las cuentas realizadas por este medio, el salario mínimo para las empleadas de Casas Particulares para noviembre quedaría en $ 3.096 la hora para las trabajadoras con retiro de la quinta categoría, y la más demandada, es decir, el personal de tareas generales, lo que equivale a unos 40 pesos más. Y el mes quedará, según los números provisorios, en unos $ 380.000

Para aquellas, en cambio que trabajan como vulgarmente se dice "con cama" adentro la hora pasará a ser de $ 3.340,10, unos $ 43 pesos más. El mes subirá unos $ 5400 y quedará en $ 422.315.

El incremento para el último mes del año quedaría en $ 3.136 el mínimo la hora para la quinta categoría con retiro; y en $ 3.383,50 para aquellas que tienen franco sólo el fin de semana. El mes para cada caso se ubicará en valores cercanos a $ 384.722 y $ 427.805, respectivamente.

Empleadas domésticas: cuánto queda el mínimo por hora y por mes en noviembre de 2025

El aumento acumulativo de 1,4%, la hora y el mes trabajado debería pagarse (a principios de diciembre) de la siguiente manera:

Para la quinta y más demandada de las categorías, el personal para tareas generales tras el último aumento el mínimo quedará en: $3095,74 la hora y $379.785 el mes para las con retiro. Y de $3340,11 la hora y $422.316,43 el mes para las llamadas vulgarmente "con cama adentro".

Para la cuarta categoría, la de cuidado de personas: la hora $3340,12 y el mes trabajado $422.316,42, y $3734,77 la hora y $470.627,40 el mes para las sin retiro.

Para la tercera categoría, la de caseros, el mínimo quedará en: $3340,11 y $422.316,42. Esta categoría tiene francos, pero no tiene retiro diario.

Para la segunda categoría, la de personal para tareas específicas el mínimo será de: $3535,81 la hora y $432.851,44 el mes para las con retiro; y de $3876,43 y $481.837,13 para las con cama adentro.

Para la primera categoría, la mejor remunerada, la de supervisores: el mínimo por hora será de $3734,77 la hora y el mes a $ 465.904,33 para las con retiro; y $ 4090,52 y $ 518.965,42 para las que no cuentan con retiro diario.

Bono para el empleo doméstico: de cuánto será y cómo se liquidará

Además, del aumento el acuerdo paritario volvió a incorporar una suma no remunerativa de $14.000 para las trabajadoras que cumplan con más de 16 horas por semana en noviembre.

En diciembre y en enero de 2026, el mismo grupo volverá a recibir la suma no remunerativa.

FUENTE: Clarín

