Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Una violenta escena se viralizó este lunes en las redes sociales y encendió la preocupación de los vecinos del barrio Sierras de Marquesado , en Rivadavia . En el video , se observa a dos mujeres protagonizando una feroz pelea en plena calle, mientras otras personas miran y alientan la confrontación.

Las imágenes muestran cómo las mujeres se toman a golpes de puño, se arrojan patadas y hasta se tiran del pelo, en medio de gritos y tensión. Todo ocurrió a la vista de varios testigos, que en lugar de intervenir, registraron el momento con sus celulares.

La difusión del video generó una fuerte repercusión en la zona. Algunos vecinos incluso afirmaron que una de las involucradas sería boxeadora.

Hasta el momento, se desconoce si la Policía tomó intervención en el hecho.