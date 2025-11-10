lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

Anses arranca el calendario de pago: mirá cuándo cobrás y si te toca el esperado bono extra

Anses inicia este lunes 10 de noviembre su calendario de pagos, con acreditaciones ordenadas por DNI y montos actualizados para jubilaciones y asignaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Hoy, lunes 10 de noviembre, Anses pone en marcha el calendario de pagos: cobran cinco grupos. Son las Pensiones No Contributivas (PNC), las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la AUH con la Tarjeta Alimentar, el sistema SUAF y la AUE. Anses ordena estas prestaciones por terminación de DNI (hoy, “0”; en PNC, “0 y 1”).

Lee además
anses le quiere cobrar a cristina kirchner 1.000 millones por jubilaciones y pensiones cobradas
Polémica

ANSES le quiere cobrar a Cristina Kirchner 1.000 millones por jubilaciones y pensiones cobradas
ANSES redistribuyó el calendario de pago en función de los feriados de noviembre.
Recalculando

ANSES modificó el calendario de pago por los feriados: ¿cuándo se cobra cada prestación?

Estas asignaciones llegan con un aumento del 2,1%, establecido por la movilidad que ajusta según la inflación de septiembre medida por el INDEC.

Anses arranca el calendario de pago: mirá cuándo cobrás y si te toca el esperado bono extra

Quiénes cobran este lunes según la Anses

Este lunes, la Anses arranca su calendario de pagos con las Pensiones No Contributivas (PNC), que son prestaciones destinadas a personas sin aportes suficientes por invalidez o por vejez y hoy alcanzan a quienes tienen DNI terminados en 0 y 1. Además, cobran las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con DNI 0.

En paralelo, se paga la Asignación Universal por Hijo (AUH) —un ingreso para madres, padres o tutores de niñas, niños y adolescentes sin cobertura contributiva— junto con la Tarjeta Alimentar (acreditada en la misma fecha), también para DNI 0.

Por su parte, el SUAF (Asignación Familiar por Hijo) es el esquema contributivo para trabajadores registrados, monotributistas y titulares de ART, que hoy perciben con DNI 0. Finalmente, la AUE (Asignación Universal por Embarazo) —destinada a personas gestantes desde la semana 12— completa la jornada con DNI 0.

No obstante, no todas las prestaciones se pagan según la terminación del DNI. Existe una serie de ayudas que se pagan por tramos y son estas:

  • Asignación por Prenatal y Maternidad: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre.
  • Prestación por Desempleo (Plan 1): del lunes 10 al viernes 28 de noviembre.
  • Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): del lunes 10 al viernes 28 de noviembre.
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre.

Cómo es el aumento de noviembre

El ajuste de noviembre sigue la variación de precios de septiembre informada por INDEC. Por eso las prestaciones previsionales suben 2,1% y se mantiene el bono de $70.000 para asegurar un piso de ingreso en los haberes más bajos. Las asignaciones familiares y universales también acompañan esta actualización.

Los montos de noviembre:

  • Jubilación mínima: $333.150,65. Con refuerzo, ningún jubilado cobra menos de $403.150,65.
  • Jubilación máxima: $2.241.788,48.
  • PUAM: $336.520,52.
  • PNC por invalidez o vejez: $303.205,46.
  • AUH: $95.752,80 brutos (se acredita el 80%: $76.602,24; 20% retenido hasta libreta).
  • AUE, SUAF, Prenatal y Maternidad: actualizadas con la movilidad de noviembre (2,1%).
  • Tarjeta Alimentar (se deposita junto con la asignación principal): un hijo ($52.250), dos hijos ($81.936) y tres o más hijos ($108.062).
Temas
Seguí leyendo

ANSES mantiene la ayuda económica para desempleados: cuál es el monto y cómo acceder

Becas Progresar: quiénes pueden solicitarla ante ANSES antes del 30 de noviembre

Aumento de jubilaciones, pensiones y AUH: ANSES fijó nuevos montos desde noviembre

ANSES paga un extra de $80.000 en noviembre: quiénes lo cobran y cuándo se acredita

ANSES paga $417.149 en noviembre a un grupo de beneficiarios: quiénes pueden acceder

Anses comienza el calendario de pagos: mirá cuándo cobrás

ANSES: quiénes recibirán un pago único de $400.000 en noviembre

Inflación de octubre: a días de conocer el dato oficial, consultoras estiman que rondará el 2,4%

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los colegios privados de san juan en 2026, con listas de espera para conseguir cupos y precios que subieron cerca del 50% interanual
Educación

Los colegios privados de San Juan en 2026, con listas de espera para conseguir cupos y precios que subieron cerca del 50% interanual

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado
Video

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito
Conmoción

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad
¡Sorpresa!

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad

Te Puede Interesar

La mina de oro Casposo, en Calingasta. 
Tránsito de camiones mineros

El oro de Ullum a Calingasta suma tensión: otro reclamo por un camino alternativo

Por Elizabeth Pérez
La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa este martes 11, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Paritaria

El Gobierno de San Juan promete mejorar la oferta salarial a docentes y busca un acuerdo hasta febrero

Una mujer y sus hijos fueron atacados a tiros en Chimbas: investigan una supuesta vendetta
Violencia barrial

Una mujer y sus hijos fueron atacados a tiros en Chimbas: investigan una supuesta "vendetta"

Punta Negra: habilitarán una nueva playa este verano, ¿y qué otras sorpresas estudian?
Anuncio

Punta Negra: habilitarán una nueva playa este verano, ¿y qué otras sorpresas estudian?

Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan
¿Caída casual o los encerraron?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha