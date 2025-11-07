viernes 7 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

ANSES le quiere cobrar a Cristina Kirchner 1.000 millones por jubilaciones y pensiones cobradas

El ministerio de Capital Humano publicó un comunicado anunciando que comenzarán a trabajar judicialmente para recuperar el dinero que Cristina Kirchner cobró por derechos previsionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), le reclamó a Cristina Kirchner que devuelva unos $1000 millones por jubilaciones y pensiones que cobró con anterioridad.

Lee además
por la causa cuadernos, el tribunal leyo la acusacion a cristina kirchner como jefa de una asociacion ilicita
Debate oral

Por la causa Cuadernos, el tribunal leyó la acusación a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita
fuerte mensaje de cristina kirchner en el comienzo de la causa cuadernos: show...
Redes sociales

Fuerte mensaje de Cristina Kirchner en el comienzo de la Causa Cuadernos: "Show...

La medida se tomó después de que la Justicia rechazara el miércoles una medida cautelar presentada por la expresidenta para que se le restableciera el beneficio de la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda del fallecido ex mandatario Néstor Kirchner.

A través de un comunicado, la cartera liderada por Sandra Pettovello informó que activó este viernes el “efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente" por la expresidenta, en concepto de jubilación y pensión de privilegio.

image

Cuánto cobraba cada mes Cristina Kirchner por sus jubilaciones y por qué el Gobierno le quitó el privilegio

La ex mandataria venía resistiendo la nulidad de las resoluciones que dieron de baja tanto su pensión como la que le correspondía por su propio mandato presidencial. La pérdida de los dos ingresos extraordinarios se produjo en noviembre de 2024 cuando la Cámara de Casación Penal confirmó su condena por administración fraudulenta del Estado en el marco de la causa Vialidad.

Cristina Kirchner cobraba $ 21 millones por mes entre la pensión de privilegio de Kirchner, correspondiente al período de su difunto esposo Néstor como presidente, y su propia jubilación de ambas gestiones.

“El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo“, explicó Manuel Adorni cuando se decidió quitarle los beneficios a la ex Jefa de Estado.

Y, tras esto, al remarcar la condena -no firme- a Cristina Kirchner “como autora del delito de administración fraudulenta”, consideró que esta “representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, razón por la que el Gobierno definió dar de baja tanto la jubilación como la pensión de privilegio.

En su reclamo, la exgobernante argumentaba que la demora en la resolución definitiva del proceso judicial podría afectar sus derechos a la seguridad social y su subsistencia.

Además, sostenía que la medida cautelar no resolvía el fondo del asunto, ya que existía una sentencia firme previa que le reconocía el beneficio.

Pensiones de privilegio: qué respondió ANSES al reclamo de Cristina Kirchner

ANSES respondió rechazando la medida cautelar, argumentando que el beneficio previsto en la ley 24.018 para presidentes, vicepresidentes y sus viudas es una asignación graciable, es decir, un reconocimiento excepcional que no depende de aportes previsionales, sino que se otorga como contraprestación al honor y buen desempeño en el cargo.

En esa línea, el organismo afirmó que la medida cautelar pretendida se confundía con el objeto principal de la demanda y que no se verificaban los requisitos legales para suspender el acto administrativo cuestionado.

La medida solicitada por quien acciona afecta el interés público, ya que se estaría ordenando el pago de un beneficio de significativa consideración económica y se vulnerarían las políticas de veracidad y transparencia en la gestión de los asuntos públicos, dos aspectos cruciales en la lucha eficiente contra la corrupción, todo lo cual afectaría los recursos del Estado”, argumentó el organismo previsional al respecto.

Temas
Seguí leyendo

Petovello anunció un relevamiento nacional sobre el personal docente

El canciller Quirno quiso ubicar su familia en el nacimiento de la Patria, pero un antepasado lo complicó

Aumento y pequeño bono a empleadas domésticas; ¿cuánto cobrarán?

El gobierno nacional lanzó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina

Milei imitó a Trump, y bailó con Village People en Mar-a-Lago

Un gobernador peronista que ganó con lo justo le pidió la renuncia a todo su gabinete

Fiscal General: cómo cuentan los porotos en cada campamento, a días de la crucial definición

Santilli renunció hoy a la diputación para asumir como ministro del Interior

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Baltasar Hidalgo de Cisneros y Pablo Quirno
Voto no positivo

El canciller Quirno quiso ubicar su familia en el nacimiento de la Patria, pero un antepasado lo complicó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Nadia Barrionuevo fue la primera en testificar ante el juez Alberto Caballero y el equipo fiscal, en el juicio por supuesta mala praxis. Su relato se remonta a las casi 24 horas que precedieron al nacimiento forzado de su primer hijo.
Juicio por mala praxis

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito
Impactante

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa
Resolución

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa

Duras sanciones a Marquesado tras los incidentes ante Desamparados: cinco fechas para jugadores y suspensión provisoria de la cancha
Violencia en las canchas

Duras sanciones a Marquesado tras los incidentes ante Desamparados: cinco fechas para jugadores y suspensión provisoria de la cancha

Te Puede Interesar

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro
Fotos y videos

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Habló el carpintero que perdió su taller por el fuego en Rivadavia: Era imparable
Tarde de terror en el barrio Cesap

Habló el carpintero que perdió su taller por el fuego en Rivadavia: "Era imparable"

El embajador de La Isla video
Pasiones del Interior

El embajador de La Isla

Así se entrega el Gabriel Jesús Orostizaga junto a la abogada María Filomena Noriega, el pasado 17 de octubre.
Crimen en Valle Grande

Ratificaron la prisión preventiva para el último de los detenidos por el asesinato del pequeño Emir

Los dos detenidos tras la persecución.
Caídos en desgracia

Entraron a robar a la casa de una mujer policía en Rawson y terminaron presos