Fuerte mensaje de Cristina Kirchner en el comienzo de la Causa Cuadernos: "Show...

La expresidenta Cristina Kirchner consideró este jueves que la causa conocida como los Cuadernos de la Corrupción es "una operación " que está siempre "lista para descongelarla cuando hiciera falta". "Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad : necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”, escribió la exmandataria en su cuenta de X.

Debate oral Por la causa Cuadernos, el tribunal leyó la acusación a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita

TOF 7 Comienza el juicio por la Causa Cuadernos: Cristina Kirchner y 86 más al banquillo

Cristina denunció que la “operación cuadernos truchos” estuvo todo este tiempo "en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta".

"Y ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste", agregó.

Cristina Fernández de Kirchner calificó a la causa como un "escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces" y "'arrepentidos' a los que más bien habría que llamar 'extorsionados'".

Allí, recordó declaraciones del actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. "En 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido 'si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno'".

Y citó también que el funcionario de Milei dijo en ese momento: "Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso”.

La expresidenta dijo no tener miedo y advirtió: "Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar".

"Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses", aseguró.

En una posdata de su mensaje, Cristina denunció que "de la mano de Caputo y el JP Morgan" avanza "el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vio, ni verá". Dijo que esa deuda "hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones".

"Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay", concluyó.