jueves 6 de noviembre 2025

Fuerte mensaje de Cristina Kirchner en el comienzo de la Causa Cuadernos: "Show...

La ex presidenta Cristina Kirchner fue acusada de jefa de una asociación ilícita, en el comienzo de la causa judicial conocida como Cuadernos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La expresidenta Cristina Kirchner consideró este jueves que la causa conocida como los Cuadernos de la Corrupción es "una operación" que está siempre "lista para descongelarla cuando hiciera falta". "Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”, escribió la exmandataria en su cuenta de X.

comienza el juicio por la causa cuadernos: cristina kirchner y 86 mas al banquillo
TOF 7

Comienza el juicio por la Causa Cuadernos: Cristina Kirchner y 86 más al banquillo
por la causa cuadernos, el tribunal leyo la acusacion a cristina kirchner como jefa de una asociacion ilicita
Debate oral

Por la causa Cuadernos, el tribunal leyó la acusación a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita

Cristina denunció que la “operación cuadernos truchos” estuvo todo este tiempo "en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta".

"Y ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste", agregó.

Cristina Fernández de Kirchner calificó a la causa como un "escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces" y "'arrepentidos' a los que más bien habría que llamar 'extorsionados'".

Allí, recordó declaraciones del actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. "En 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido 'si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno'".

Y citó también que el funcionario de Milei dijo en ese momento: "Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso”.

La expresidenta dijo no tener miedo y advirtió: "Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar".

"Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses", aseguró.

En una posdata de su mensaje, Cristina denunció que "de la mano de Caputo y el JP Morgan" avanza "el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vio, ni verá". Dijo que esa deuda "hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones".

"Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay", concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1986407004483567757&partner=&hide_thread=false
entre continuidad y renovacion: los tres aspirantes a fiscal general expusieron sus propuestas ante diputados
En la Cámara de Diputados

Entre continuidad y renovación: los tres aspirantes a Fiscal General expusieron sus propuestas ante diputados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas
Por Vidart

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el Chaveta y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su compañera
Viral

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el "Chaveta" y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su "compañera"

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marquesado, en el ojo de la tormenta. 
De la gloria al escándalo

Marquesado y un año caliente: peleas, sanciones y polémicas que lo dejaron en el ojo de la tormenta

Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan
Este jueves

Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan

Campamento luminoso, un libro sanjuanino que busca guiar a padres y niños al buen uso de la tecnología
Educación

"Campamento luminoso", un libro sanjuanino que busca guiar a padres y niños al buen uso de la tecnología

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan