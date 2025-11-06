jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De viaje

Fernando Iglesias se queda sin la diputación, pero seguirá su carrera en el Estado, en un cargo muy codiciado

El diputado oficialista Fernando Iglesias, cuyo mandato se vence en diciembre, seguirá su carrera en el Estado en un cargo en el exterior que está vacante desde 2023.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobierno nacional postuló a Fernando Iglesias como embajador argentino ante la Unión Europea, un cargo vacante hace más de un año en la sede diplomática de Bruselas. El diputado nacional es actualmente titular de la comisión de relaciones exteriores en la Cámara Baja y la propuesta de designación deberá ser aprobada en la comisión de acuerdos del Senado.

Lee además
fernanda iglesias denuncio a beto casella: es peligroso
Nadie esperaba algo así

Fernanda Iglesias denunció a Beto Casella: "Es peligroso"
ahora, spagnuolo dice que los audios del 3% para karina milei son falsos
Justicia

Ahora, Spagnuolo dice que los audios del 3% para Karina Milei son falsos

Iglesias es un diputado que comenzó su carrera política en la coalición Cívica de Elisa Carrió. Luego pasó al PRO, para convertirse tras el triunfo libertario al mileísmo extremo, que demuestra con asistencia perfecta a todas las ceremonias de designaciones en Casa Rosada. La semana pasada estuvo sentado junto a Daniel Scioli en la jura de Pablo Quirno como nuevo Canciller, y ya había acompañado al Presidente en algunos viajes como la cumbre del G 7 en Italia celebrada el año pasado.

Además de profesor de volley, la formación académica de Iglesias publicada en la web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación incluye el título de bachiller de la Escuela Normal Superior de Avellaneda (ENSPA), técnico Superior en periodismo (TEA) y licenciado del programa Alto Rendimiento Deportivo (ARD) de la Universidad de Lomas de Zamora (Facultad de Ciencias Sociales).

Iglesias logró acercarse a LLA a partir de su alineamiento con Patricia Bullrich dentro de la interna del PRO y es uno de los dirigentes que apoya la absorción del partido de Mauricio Macri por la agrupación que conduce Karina Milei. Luego de la ultima y tensa reunión del Presidente con el jefe del PRO en Olivos, Iglesia destacó la cercanía entre el partido amarillo y La Libertad Avanza, afirmando que la reunión entre Macri y Milei va en sintonía con esa relación.

Acuerdo con la Unión Europea

El diputado termina su mandato el 10 de diciembre en el Congreso y no renovó su banca en las legislativas del 26 de octubre en medio de las tratativas con la Casa Rosada para saltar definitivamente al muno diplomático a pesar de no haber pisado nunca el Servicio Exterior de la Nación. De confirmarse su designación tendrá un rol clave a partir del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Union Europea que podría tener avances el mes próximo.

En diciembre, Brasil será anfitrión de la cumbre semestral del Mercosur donde se debatirán detalles del estratégico acuerdo con la Union Europea justo cuando el gobierno de Javier Milei se inclina por un acuerdo comercial y arancelario con los Estados Unidos. El canciller brasileño Mauro Vieira afirmó esta semana que la intención de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, es firmar el acuerdo comercial este 20 de diciembre en Río de Janeiro. El intercambio comercial entre ambas regiones alcanza los 109.500 millones de euros (USD 115.904 millones) anuales, y en 2023 la UE representó el 16,9% del comercio total del Mercosur. La UE es el segundo socio comercial más inportante del bloque sudamericano, detrás de China.

Temas
Seguí leyendo

Otra diputada del PRO saltó a La Libertad Avanza, que superó los dos tercios

Fuerte mensaje de Cristina Kirchner en el comienzo de la Causa Cuadernos: "Show...

Comienza la gira de gobernadores por Casa Rosada para negociar el Presupuesto

Calingasta se lleva el récord en desvinculaciones: se fue otra funcionaria y ya son 15 en la gestión de Carbajal

Denunciaron a un juez por supuesto fraude en San Juan: desde la Fiscalía analizan si hay mérito para avanzar con la causa

Patricia Bullrich será la jefa del bloque libertario en el Senado

Milei aconsejó a los Trumpistas: "No se dejen intimidar...

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la "continuidad" de Lozano y la reafirmación política de Baigorri

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
entre continuidad y renovacion: los tres aspirantes a fiscal general expusieron sus propuestas ante diputados
En la Cámara de Diputados

Entre continuidad y renovación: los tres aspirantes a Fiscal General expusieron sus propuestas ante diputados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas
Por Vidart

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el Chaveta y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su compañera
Viral

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el "Chaveta" y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su "compañera"

Te Puede Interesar

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marquesado, en el ojo de la tormenta. 
De la gloria al escándalo

Marquesado y un año caliente: peleas, sanciones y polémicas que lo dejaron en el ojo de la tormenta

Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan
Este jueves

Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan

Campamento luminoso, un libro sanjuanino que busca guiar a padres y niños al buen uso de la tecnología
Educación

"Campamento luminoso", un libro sanjuanino que busca guiar a padres y niños al buen uso de la tecnología

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan