jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Congreso

Patricia Bullrich será la jefa del bloque libertario en el Senado

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, electa como senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, agradeció "por confiar" a Javier y Karina Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Patricia Bullrich será jefa del bloque de Senadores de la Libertad Avanza, según confirmó la propia ministra de Seguridad, quien agradeció su designación al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Lee además
bullrich rompe el pro y se lleva 7 diputados nacionales a la libertad avanza
Conflicto

Bullrich rompe el PRO y se lleva 7 diputados nacionales a La Libertad Avanza
fuerte mensaje de cristina kirchner en el comienzo de la causa cuadernos: show...
Redes sociales

Fuerte mensaje de Cristina Kirchner en el comienzo de la Causa Cuadernos: "Show...

"Muchas gracias al Presidente @JMilei y a la presidenta del partido, @KarinaMileiOk, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita", agregó Bullrich

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1986531635391606887&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Comienza la gira de gobernadores por Casa Rosada para negociar el Presupuesto

Calingasta se lleva el récord en desvinculaciones: se fue otra funcionaria y ya son 15 en la gestión de Carbajal

Denunciaron a un juez por supuesto fraude en San Juan: desde la Fiscalía analizan si hay mérito para avanzar con la causa

Milei aconsejó a los Trumpistas: "No se dejen intimidar...

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la "continuidad" de Lozano y la reafirmación política de Baigorri

Entre continuidad y renovación: los tres aspirantes a Fiscal General expusieron sus propuestas ante diputados

Matías Senatore, el candidato que busca ser Fiscal General: los cuatro puntos de su propuesta y su opinión sobre la política

Guillermo Baigorrí: "No reniego de mi pasado político, si es que soy el candidato del oficialismo, para mí es un orgullo"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El radiotelescopio chino, ubicado en Calingasta.
Escenario

Para salvar el radiotelescopio chino en San Juan, la UNSJ pide al Gobierno Provincial que intervenga ante Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Ladrón solitario

Atacaron a una anciana dentro de su casa en Desamparados y le robaron dinero y artefactos

Por Redacción Tiempo de San Juan
La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves
Galería de imágenes

La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Calingasta se lleva el récord en desvinculaciones: se fue otra funcionaria y ya son 15 en la gestión de Carbajal
Otra vez sopa

Calingasta se lleva el récord en desvinculaciones: se fue otra funcionaria y ya son 15 en la gestión de Carbajal

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años
Protocolo

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años