jueves 6 de noviembre 2025

En la Cámara de Diputados

Entre continuidad y renovación: los tres aspirantes a Fiscal General expusieron sus propuestas ante diputados

El Poder Legislativo sanjuanino realizó las entrevistas a Rolando Lozano, Guillermo Baigorrí y Matías Senatore, los postulantes para ocupar el puesto que dejó vacante Eduardo “Jimmy” Quattropani.

Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-06 at 8.45.32 AM
WhatsApp Image 2025-11-06 at 8.44.21 AM
IMG_6526

En la mañana de este jueves, minutos después de las 8:30, comenzaron en la Cámara de Diputados de San Juan las entrevistas a los candidatos que buscan convertirse en el nuevo Fiscal General de la provincia, puesto que quedó vacante tras el fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani, ocurrido en julio de este año.

El proceso fue coordinado por la Comisión de Justicia y Seguridad del cuerpo legislativo, integrada por diputados de distintos bloques políticos. Su función fue evaluar los antecedentes, la trayectoria y la visión institucional de los postulantes, para luego elaborar un dictamen que será elevado al recinto, donde se realizará la votación final.

Las entrevistas fueron programadas con un intervalo de una hora y media entre cada postulante. El primero en presentarse fue Rolando Lozano, seguido por Guillermo Baigorrí, y cerró la jornada Matías Senatore.

IMG_6526
Guillermo Baigorrí, el segundo entrevistado

Guillermo Baigorrí, el segundo entrevistado

El cargo de Fiscal General es uno de los más relevantes dentro del sistema judicial sanjuanino, ya que implica la conducción del Ministerio Público Fiscal, órgano encargado de dirigir las investigaciones penales y representar los intereses de la sociedad. Por ese motivo, la selección del nuevo titular genera gran expectativa tanto en el ámbito judicial como político.

Lozano reivindicó el legado de Quattropani y pidió "mantener los logros alcanzados"

Al salir de la reunión, Lozano calificó el encuentro como “una linda oportunidad para expresar las razones por las cuales aspiro a ser Fiscal General” y aseguró que el diálogo con los legisladores fue “muy respetuoso y con un buen intercambio de ideas”.

“Durante la charla hablamos sobre el funcionamiento actual del Ministerio Público Fiscal, su relación con la Corte de Justicia y las áreas de gestión. También surgieron inquietudes de los diputados sobre la justicia de menores y la paridad de género en el ámbito electoral”, detalló.

image

Subrayó los avances alcanzados bajo la gestión de Quattropani: “Hay áreas donde se pasó de gestionar apenas un 5 o 6% de los casos al 100%. Eso se mantiene con esfuerzo diario, del cual me siento parte. Por eso quiero continuar este proceso.”

Consultado sobre si su eventual designación implicaría una continuidad con la gestión del fallecido Fiscal General, Lozano reconoció la influencia de su antecesor: “Fuimos compañeros de trabajo todos los días. El doctor Quattropani tuvo la capacidad de formar un equipo y el Ministerio Público Fiscal siguió funcionando con normalidad tras su partida. Lo importante ahora es no perder lo que conseguimos.”

Sobre las versiones que lo vinculan con sectores políticos, Lozano fue enfático al aclarar su perfil profesional: “No tengo actividad política ni padrinos. Mi perfil es eminentemente técnico. Si San Juan decide que el Ministerio Público Fiscal debe estar conducido por un cuadro técnico, estoy calificado para esa decisión.”

Guillermo Baigorrí: "No reniego de mi pasado político, si es que soy el candidato del oficialismo, para mí es un orgullo"

Sus declaraciones se dieron tras una entrevista de 40 minutos ante la Comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados, encargada de evaluar a los candidatos para suceder a Eduardo “Jimmy” Quattropani.

No reniego de mi pasado político, pero hace 13 años que formo parte del Poder Judicial. Si el oficialismo considera que soy su candidato, para mí es un orgullo. Hoy soy juez y vengo desde el ámbito judicial”, sostuvo Baigorrí al ser consultado por las versiones que lo señalan como el postulante con respaldo del sector oficial.

IMG_6526 (1)

Durante su exposición, Baigorrí destacó los avances logrados en el Ministerio Público Fiscal desde la implementación del Sistema Acusatorio. “Todo lo que tiene que ver con la instrumentación del Sistema Acusatorio ha sido excelente. Se ha hecho una clasificación temática de los delitos, creando unidades fiscales verdaderamente compuestas por excelentes personas, profesionales comprometidos y equipos de trabajo muy buenos”, remarcó.

No obstante, planteó que es necesario avanzar hacia una fiscalía moderna, con más diálogo y profesionalización. “Tenemos que pensar en una fiscalía que garantice diálogo, institucionalidad y seguridad jurídica, que esté a la altura de los nuevos paradigmas y delitos que enfrenta San Juan. Se trata de agregar planificación, profesionalización y fortalecer la comunicación institucional”, explicó.

Matías Senatore, el candidato que busca ser Fiscal General: los cuatro puntos de su propuesta y su opinión sobre la política

Me voy con una sensación muy linda, con la impresión de que pude dejar lo que he venido trabajando y haciendo”, afirmó Senatore al salir de la Legislatura. Con nueve años de experiencia en el Poder Judicial, el funcionario judicial destacó que su presentación giró en torno a un modelo de gestión distinto, con bases de planificación estratégica y trabajo en equipo.

image

El postulante adelantó que, en caso de ser elegido, buscará implementar una gestión integral con cuatro ejes principales: Persecución penal integral, fortalecimiento de vínculos interinstitucionales, cercanía con la ciudadanía y Acompañamiento a las víctimas.

Sobre el costado político del proceso, Senatore se desmarcó de cualquier etiqueta partidaria:

Creo que quien tome la decisión tiene una gran responsabilidad institucional con la sociedad, no conmigo. Haber llegado a la terna fue por mi capacidad, por la trayectoria y el trabajo que vengo haciendo.”

Redacción Tiempo de San Juan

Redacción Tiempo de San Juan
