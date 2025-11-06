Este jueves por la mañana, Rolando Lozano , uno de los tres postulantes al cargo de Fiscal General de San Juan , participó de la entrevista convocada por la Comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados , instancia clave en el proceso de selección del reemplazante de Eduardo “Jimmy” Quattropani .

Al salir de la reunión, Lozano calificó el encuentro como “una linda oportunidad para expresar las razones por las cuales aspiro a ser Fiscal General” y aseguró que el diálogo con los legisladores fue “muy respetuoso y con un buen intercambio de ideas”.

“Durante la charla hablamos sobre el funcionamiento actual del Ministerio Público Fiscal, su relación con la Corte de Justicia y las áreas de gestión. También surgieron inquietudes de los diputados sobre la justicia de menores y la paridad de género en el ámbito electoral”, detalló.

El funcionario recordó su paso del ámbito privado a la gestión pública y reivindicó el cambio estructural del sistema penal en los últimos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1986414770019271127&partner=&hide_thread=false Tras la entrevista en Diputados, Lozano reivindicó el legado de Quattropani y pidió "mantener los logros alcanzados" pic.twitter.com/mwpMWPfM2H — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 6, 2025

“Aposté por este cambio cuando decidí dejar mi estudio jurídico para sumarme al Ministerio Público Fiscal. Hemos trabajado mucho para lograr una gestión eficiente que nos permitió alcanzar resultados que San Juan no hubiese imaginado hace unos años”, expresó.

En ese sentido, subrayó los avances alcanzados bajo la gestión de Quattropani: “Hay áreas donde se pasó de gestionar apenas un 5 o 6% de los casos al 100%. Eso se mantiene con esfuerzo diario, del cual me siento parte. Por eso quiero continuar este proceso.”

Consultado sobre si su eventual designación implicaría una continuidad con la gestión del fallecido Fiscal General, Lozano reconoció la influencia de su antecesor: “Fuimos compañeros de trabajo todos los días. El doctor Quattropani tuvo la capacidad de formar un equipo y el Ministerio Público Fiscal siguió funcionando con normalidad tras su partida. Lo importante ahora es no perder lo que conseguimos.”

Sobre las versiones que lo vinculan con sectores políticos, Lozano fue enfático al aclarar su perfil profesional: “No tengo actividad política ni padrinos. Mi perfil es eminentemente técnico. Si San Juan decide que el Ministerio Público Fiscal debe estar conducido por un cuadro técnico, estoy calificado para esa decisión.”

La entrevista de Lozano fue la primera de las tres previstas por la comisión, que también recibirá a Guillermo Baigorrí y Matías Senatore, los otros dos integrantes de la terna. Tras las audiencias, el cuerpo elaborará un dictamen que será elevado al pleno de la Cámara de Diputados, donde se definirá al nuevo Fiscal General de San Juan.