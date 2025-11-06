jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En la Cámara de Diputados

Tres candidatos, una decisión clave: comenzó el proceso para designar al nuevo Fiscal General

El Poder Legislativo sanjuanino inició las entrevistas a los postulantes para ocupar el puesto que dejó vacante Eduardo “Jimmy” Quattropani.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-06 at 8.45.32 AM
WhatsApp Image 2025-11-06 at 8.44.21 AM

En la mañana de este jueves, minutos después de las 8:30, comenzaron en la Cámara de Diputados de San Juan las entrevistas a los candidatos que buscan convertirse en el nuevo Fiscal General de la provincia, puesto que quedó vacante tras el fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani, ocurrido en 2024.

Lee además
el partido que se juega en diputados por la eleccion del fiscal general: que busca cada sector y un dato sindical revelador
Movida

El partido que se juega en Diputados por la elección del Fiscal General: qué busca cada sector y un dato "sindical" revelador
¿un debate publico con los candidatos a fiscal general es posible?
Cargo clave

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?

El proceso es coordinado por la Comisión de Justicia y Seguridad del cuerpo legislativo, integrada por diputados de distintos bloques políticos. Su función es evaluar los antecedentes, la trayectoria y la visión institucional de los postulantes, para luego elaborar un dictamen que será elevado al recinto, donde se realizará la votación final.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 8.44.21 AM

Las entrevistas fueron programadas con un intervalo de una hora y media entre cada postulante. El primero en presentarse fue Rolando Lozano, seguido por Guillermo Baigorrí, y cerrará la jornada Matías Senatore.

El cargo de Fiscal General es uno de los más relevantes dentro del sistema judicial sanjuanino, ya que implica la conducción del Ministerio Público Fiscal, órgano encargado de dirigir las investigaciones penales y representar los intereses de la sociedad. Por ese motivo, la selección del nuevo titular genera gran expectativa tanto en el ámbito judicial como político.

Temas
Seguí leyendo

Tras la entrevista en Diputados, Lozano reivindicó el legado de Quattropani y pidió "mantener los logros alcanzados"

Punta Negra pide noche: Turismo busca habilitar alojamiento con ecodomos y "tiny houses", y un restó en una isla secreta

Iglesia quitó el Cargo Único de la boleta de la luz, pero solo a algunos usuarios

Tras la reunión entre la UNSJ y las autoridades de Aduana, se encendió una pequeña luz de esperanza para el CART

Tras las derrotas del martes, Trump afirmó que "quieren convertir a Estados Unidos en Cuba o Venezuela"

Milei volvió a Estados Unidos, pero descartan foto con Trump

Tres organismos estatales trabajan juntos para reparar una arteria clave de la Capital

El "lamento sanmartiniano" de Gioja: un meme patriótico para cuestionar la relación de Milei con Trump

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
punta negra pide noche: turismo busca habilitar alojamiento con ecodomos y tiny houses, y un resto en una isla secreta
Planes oficiales

Punta Negra pide noche: Turismo busca habilitar alojamiento con ecodomos y "tiny houses", y un restó en una isla secreta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón
¡No se quedó atrás!

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
¿Lluvia y granizo?

San Juan bajo alerta: se espera viento Zonda y tormentas fuertes para el jueves

Te Puede Interesar

Punta Negra pide noche: Turismo busca habilitar alojamiento con ecodomos y tiny houses, y un restó en una isla secreta
Planes oficiales

Punta Negra pide noche: Turismo busca habilitar alojamiento con ecodomos y "tiny houses", y un restó en una isla secreta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras la entrevista en Diputados, Lozano reivindicó el legado de Quattropani y pidió mantener los logros alcanzados
En busca del nuevo Fiscal General

Tras la entrevista en Diputados, Lozano reivindicó el legado de Quattropani y pidió "mantener los logros alcanzados"

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

UPCN debuta en la Liga Argentina y concreta su regreso al máximo torneo del vóley argentino
¡Es hoy!

UPCN debuta en la Liga Argentina y concreta su regreso al máximo torneo del vóley argentino

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos