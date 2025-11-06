Tres candidatos, una decisión clave: comenzó el proceso para designar al nuevo Fiscal General

En la mañana de este jueves, minutos después de las 8:30, comenzaron en la Cámara de Diputados de San Juan las entrevistas a los candidatos que buscan convertirse en el nuevo Fiscal General de la provincia , puesto que quedó vacante tras el fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani , ocurrido en 2024.

Movida El partido que se juega en Diputados por la elección del Fiscal General: qué busca cada sector y un dato "sindical" revelador

El proceso es coordinado por la Comisión de Justicia y Seguridad del cuerpo legislativo, integrada por diputados de distintos bloques políticos. Su función es evaluar los antecedentes, la trayectoria y la visión institucional de los postulantes , para luego elaborar un dictamen que será elevado al recinto, donde se realizará la votación final.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 8.44.21 AM

Las entrevistas fueron programadas con un intervalo de una hora y media entre cada postulante. El primero en presentarse fue Rolando Lozano, seguido por Guillermo Baigorrí, y cerrará la jornada Matías Senatore.

El cargo de Fiscal General es uno de los más relevantes dentro del sistema judicial sanjuanino, ya que implica la conducción del Ministerio Público Fiscal, órgano encargado de dirigir las investigaciones penales y representar los intereses de la sociedad. Por ese motivo, la selección del nuevo titular genera gran expectativa tanto en el ámbito judicial como político.