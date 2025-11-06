jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En busca del nuevo Fiscal General

Matías Senatore, el candidato que busca ser Fiscal General: los cuatro puntos de su propuesta y su opinión sobre la política

Senatore, uno de los tres aspirantes a suceder a Eduardo Quattropani, defendió una conducción moderna y articulada del Ministerio Público, y aseguró que su llegada a la terna se debe a su trayectoria, no a afinidades políticas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
senatore

El Coordinador Administrativo de la Oficina Judicial Penal Matías Senatore, uno de los tres postulantes a ocupar el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia, expuso ante la Comisión de Seguridad y Justicia de la Cámara de Diputados en el marco del proceso para definir al sucesor de Eduardo Quattropani. Tras la entrevista, el candidato expresó su satisfacción por haber podido compartir su propuesta de gestión.

Lee además
entre continuidad y renovacion: los tres aspirantes a fiscal general expusieron sus propuestas ante diputados
En la Cámara de Diputados

Entre continuidad y renovación: los tres aspirantes a Fiscal General expusieron sus propuestas ante diputados
guillermo baigorri: no reniego de mi pasado politico, si es que soy el candidato del oficialismo, para mi es un orgullo
En busca del nuevo Fiscal General

Guillermo Baigorrí: "No reniego de mi pasado político, si es que soy el candidato del oficialismo, para mí es un orgullo"

Me voy con una sensación muy linda, con la impresión de que pude dejar lo que he venido trabajando y haciendo”, afirmó Senatore al salir de la Legislatura. Con nueve años de experiencia en el Poder Judicial, el funcionario judicial destacó que su presentación giró en torno a un modelo de gestión distinto, con bases de planificación estratégica y trabajo en equipo.

El postulante adelantó que, en caso de ser elegido, buscará implementar una gestión integral con cuatro ejes principales:

  • Persecución penal integral, tanto interna —en coordinación con los fiscales— como externa, articulando con otras instituciones vinculadas al sistema de justicia.

  • Fortalecimiento de vínculos interinstitucionales, especialmente con la Policía, el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Salud, “donde el impacto de algunas medidas judiciales es directo”, puntualizó.

  • Cercanía con la ciudadanía, impulsando un Ministerio Público Fiscal digital. “Hoy las 45 comisarías de San Juan están interconectadas; se puede empezar a trabajar en la denuncia digital, lo que permitiría que el ciudadano no tenga que ir a una comisaría”, explicó.

  • Acompañamiento a las víctimas, con la creación de una oficina especializada articulada con la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia.

Sobre el costado político del proceso, Senatore se desmarcó de cualquier etiqueta partidaria:

Creo que quien tome la decisión tiene una gran responsabilidad institucional con la sociedad, no conmigo. Haber llegado a la terna fue por mi capacidad, por la trayectoria y el trabajo que vengo haciendo.”

Emotivo al cierre de su exposición, el magistrado aseguró que su propuesta apunta a “una fiscalía moderna, con gestión, planificación y cercanía real con el ciudadano”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1986458351044067348&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Tras la entrevista en Diputados, Lozano reivindicó el legado de Quattropani y pidió "mantener los logros alcanzados"

Entre mociones, votos y simples mayorías: qué dice la Constitución de San Juan sobre la elección del Fiscal General

El partido que se juega en Diputados por la elección del Fiscal General: qué busca cada sector y un dato "sindical" revelador

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?

Para salvar el radiotelescopio chino en San Juan, la UNSJ pide al Gobierno provincial que intervenga ante Milei

Punta Negra pide noche: Turismo busca habilitar alojamiento con ecodomos y "tiny houses", y un restó en una isla secreta

Iglesia quitó el Cargo Único de la boleta de la luz, pero solo a algunos usuarios

Tras la reunión entre la UNSJ y las autoridades de Aduana, se encendió una pequeña luz de esperanza para el CART

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
punta negra pide noche: turismo busca habilitar alojamiento con ecodomos y tiny houses, y un resto en una isla secreta
Planes oficiales

Punta Negra pide noche: Turismo busca habilitar alojamiento con ecodomos y "tiny houses", y un restó en una isla secreta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón
¡No se quedó atrás!

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón

Por un cambio de último momento, el caso de estafa a un ex ministro quedó sin resolución
Reparación fallida

Por un cambio de último momento, el caso de estafa a un ex ministro quedó sin resolución

Te Puede Interesar

Entre continuidad y renovación: los tres aspirantes a Fiscal General expusieron sus propuestas ante diputados
En la Cámara de Diputados

Entre continuidad y renovación: los tres aspirantes a Fiscal General expusieron sus propuestas ante diputados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las novedades que tendrá la Feria en la Fiesta Nacional del Sol 2025.
A dos semanas

Adelanto: "trasladarán" Ischigualasto y el cielo calingastino a la Feria en la Fiesta Nacional del Sol 2025

Otra vez la violencia en el fútbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo
Liga Albardón-Angaco

Otra vez la violencia en el fútbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo

San Juan marca un nuevo rumbo en cirugías de alta complejidad y tecnología médica
Salud pública

San Juan marca un nuevo rumbo en cirugías de alta complejidad y tecnología médica

Matías Senatore, el candidato que busca ser Fiscal General: los cuatro puntos de su propuesta y su opinión sobre la política
En busca del nuevo Fiscal General

Matías Senatore, el candidato que busca ser Fiscal General: los cuatro puntos de su propuesta y su opinión sobre la política