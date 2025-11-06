Milei aconsejó a los Trumpistas: "No se dejen intimidar...

El presidente Javier Milei habló ante el America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad de Miami, y para abrir su discurso, enfocado en una fuerte defensa al capitalismo y al libre mercado, hizo un guiño al contexto electoral en Estados Unidos, trazando un paralelo con la situación en Argentina, y lanzó: "No se dejen intimidar por algunos resultados locales".

El comentario de Milei fue una clara referencia a la sólida victoria del Partido Demócrata en las elecciones locales que hubo el martes pasado en seis estados. El resultado que más resonó fue el triunfo de Zohran Mamdani , tildado por Donald Trump de "comunista", que será el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. El mensaje además aludió a lo que sucedió en los comicios argentinos, donde el peronismo ganó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, aunque La Libertad Avanza luego se impuso con contundencia en las nacionales.

Del evento, este miércoles participaron figuras como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la líder opositora de Venezuela y última ganadora del Premio Nóbel de la Paz, María Corina Machado, y el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.

Respecto a la presencia de Messi en la cumbre, Milei expresó su orgullo por la trayectoria del deportista argentino y dijo, entre risas: "Yo también puedo felicitar a un zurdo”.

Luego de hacer esta serie de comentarios distendidos, el mandatario comenzó su discurso, que estuvo enfocado principalmente en advertir contra los críticos del capitalismo y, como ha hecho en reiteradas oportunidades, remarcó que estos principios conducen ineludiblemente al comunismo.

"El argumento de izquierda ha ganado en la lucha por las ideas, por eso en Occidente nos encontramos cada día más cerca de ese comunismo que antes mirábamos con horror del otro lado de la cortina de hierro. Si concedemos que el capitalismo es un mal necesario ya habremos perdido. Tarde o temprano volverán porque ellos seguirán siendo los dueños de la vara que determina qué está bien y qué está mal. No podemos volver a cometer ese error", enfatizó Milei ante cientos de espectadores en Miami.

De esta manera, el libertario señaló que "el capitalismo no es mal alguno, es la forma que toma la verdadera justicia en este mundo". "No tenemos en esta vida naturales más allá del derecho a ser dueños del sudor de nuestro frente, que no es más que ser dueños y disponer de nuestro tiempo de vida. Es eso lo que nos hace hombres libres y nos diferencia de los esclavos", sostuvo y apuntó que "Los controles de renta son un ataque al derecho de propiedad, afectan al sistema de precios y termina destruyendo todo a su paso".

"El capitalismo y la propiedad privada son la base indiscutida de nuestra civilización", enfatizó.

Respecto a su gestión en Argentina, el Presidente celebró la victoria en las elecciones legislativas del 26 de octubre y aseguró que su misión es "devolver este sentido común olvidado por una clase política encandilada de poder".

"Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer. Lo único que nos guió en la toma de decisiones fueron los criterios éticos y morales y los argentinos respondieron contundentemente con un gran triunfo", destacó.

Para continuar con su agenda en Estados Unidos, el viernes a las 00:30, Milei viajará a Nueva York y alrededor del mediodía, a las 12, participará en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina" del Council of the Americas, en el que cerrará su agenda antes de emprender el regreso al país.

Donald Trump apuntó contra Zohran Mamdani en el America Business Forum

Por su parte, durante su discurso en el America Business Forum, Trump puso el foco en las elecciones del martes pasado en Nueva York, que consagraron al demócrata Zohran Mamdani como nuevo alcalde de la ciudad, y arremetió contra su nuevo rival político, a quien tildó en más de una oportunidad de "comunista".

En una intervención que duró más de una hora, el mandatario aseveró: "Mientras yo esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no se volverá comunista de ninguna forma ni en ningún aspecto. Lo vamos a impedir".

En ese sentido, amplió: "Después de los resultados de anoche, la decisión que enfrentan todos los estadounidenses no podría ser más clara: tenemos que elegir entre el comunismo y el sentido común. ¿Tiene sentido eso para ustedes? Es sentido común o comunismo".