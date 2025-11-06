jueves 6 de noviembre 2025

Mensaje

Milei aconsejó a los Trumpistas: "No se dejen intimidar...

En su mensaje en el America Busines Forum, el presidente Javier Milei trazó, sin decirlo, un paralelo entre las elecciones nacionales argentinas y las distritales de Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei habló ante el America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad de Miami, y para abrir su discurso, enfocado en una fuerte defensa al capitalismo y al libre mercado, hizo un guiño al contexto electoral en Estados Unidos, trazando un paralelo con la situación en Argentina, y lanzó: "No se dejen intimidar por algunos resultados locales".

milei volvio a estados unidos, pero descartan foto con trump
Gira

Milei volvió a Estados Unidos, pero descartan foto con Trump
El radiotelescopio chino, ubicado en Calingasta.
Escenario

Para salvar el radiotelescopio chino en San Juan, la UNSJ pide al Gobierno Provincial que intervenga ante Milei

El comentario de Milei fue una clara referencia a la sólida victoria del Partido Demócrata en las elecciones locales que hubo el martes pasado en seis estados. El resultado que más resonó fue el triunfo de Zohran Mamdani, tildado por Donald Trump de "comunista", que será el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. El mensaje además aludió a lo que sucedió en los comicios argentinos, donde el peronismo ganó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, aunque La Libertad Avanza luego se impuso con contundencia en las nacionales.

Del evento, este miércoles participaron figuras como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la líder opositora de Venezuela y última ganadora del Premio Nóbel de la Paz, María Corina Machado, y el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.

Respecto a la presencia de Messi en la cumbre, Milei expresó su orgullo por la trayectoria del deportista argentino y dijo, entre risas: "Yo también puedo felicitar a un zurdo”.

Luego de hacer esta serie de comentarios distendidos, el mandatario comenzó su discurso, que estuvo enfocado principalmente en advertir contra los críticos del capitalismo y, como ha hecho en reiteradas oportunidades, remarcó que estos principios conducen ineludiblemente al comunismo.

"El argumento de izquierda ha ganado en la lucha por las ideas, por eso en Occidente nos encontramos cada día más cerca de ese comunismo que antes mirábamos con horror del otro lado de la cortina de hierro. Si concedemos que el capitalismo es un mal necesario ya habremos perdido. Tarde o temprano volverán porque ellos seguirán siendo los dueños de la vara que determina qué está bien y qué está mal. No podemos volver a cometer ese error", enfatizó Milei ante cientos de espectadores en Miami.

De esta manera, el libertario señaló que "el capitalismo no es mal alguno, es la forma que toma la verdadera justicia en este mundo". "No tenemos en esta vida naturales más allá del derecho a ser dueños del sudor de nuestro frente, que no es más que ser dueños y disponer de nuestro tiempo de vida. Es eso lo que nos hace hombres libres y nos diferencia de los esclavos", sostuvo y apuntó que "Los controles de renta son un ataque al derecho de propiedad, afectan al sistema de precios y termina destruyendo todo a su paso".

"El capitalismo y la propiedad privada son la base indiscutida de nuestra civilización", enfatizó.

Respecto a su gestión en Argentina, el Presidente celebró la victoria en las elecciones legislativas del 26 de octubre y aseguró que su misión es "devolver este sentido común olvidado por una clase política encandilada de poder".

"Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer. Lo único que nos guió en la toma de decisiones fueron los criterios éticos y morales y los argentinos respondieron contundentemente con un gran triunfo", destacó.

Para continuar con su agenda en Estados Unidos, el viernes a las 00:30, Milei viajará a Nueva York y alrededor del mediodía, a las 12, participará en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina" del Council of the Americas, en el que cerrará su agenda antes de emprender el regreso al país.

Donald Trump apuntó contra Zohran Mamdani en el America Business Forum

Por su parte, durante su discurso en el America Business Forum, Trump puso el foco en las elecciones del martes pasado en Nueva York, que consagraron al demócrata Zohran Mamdani como nuevo alcalde de la ciudad, y arremetió contra su nuevo rival político, a quien tildó en más de una oportunidad de "comunista".

En una intervención que duró más de una hora, el mandatario aseveró: "Mientras yo esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no se volverá comunista de ninguna forma ni en ningún aspecto. Lo vamos a impedir".

En ese sentido, amplió: "Después de los resultados de anoche, la decisión que enfrentan todos los estadounidenses no podría ser más clara: tenemos que elegir entre el comunismo y el sentido común. ¿Tiene sentido eso para ustedes? Es sentido común o comunismo".

Confirmado por Milei, Argentina buscará comprarle submarinos y buques a Francia

Tras las derrotas del martes, Trump afirmó que "quieren convertir a Estados Unidos en Cuba o Venezuela"

Socialista, y musulmán: Quién es y qué propone Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la "continuidad" de Lozano y la reafirmación política de Baigorri

Entre continuidad y renovación: los tres aspirantes a Fiscal General expusieron sus propuestas ante diputados

Matías Senatore, el candidato que busca ser Fiscal General: los cuatro puntos de su propuesta y su opinión sobre la política

Guillermo Baigorrí: "No reniego de mi pasado político, si es que soy el candidato del oficialismo, para mí es un orgullo"

Tras la entrevista en Diputados, Lozano reivindicó el legado de Quattropani y pidió "mantener los logros alcanzados"

punta negra pide noche: turismo busca habilitar alojamiento con ecodomos y tiny houses, y un resto en una isla secreta
Planes oficiales

Punta Negra pide noche: Turismo busca habilitar alojamiento con ecodomos y "tiny houses", y un restó en una isla secreta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas
Por Vidart

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Por Redacción Tiempo de San Juan
El arrepentimiento de Marquesado.
Tras los incidentes

Marquesado le pagará los daños que le ocasionaron los hinchas al auto del periodista

Imagen ilustrativa.
UFI Genérica

Descartaron el presunto caso de zoofilia de un metalúrgico de Pocito contra una caniche

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la continuidad de Lozano y la reafirmación política de Baigorri
En el Anexo

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la "continuidad" de Lozano y la reafirmación política de Baigorri

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital
Al César Aguilar

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital