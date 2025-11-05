Milei volvió a Estados Unidos, pero descartan foto con Trump

Tras la toma del juramento al nuevo jefe de Gabinete Manuel Adorni, el presidente Javier Milei emprendió su viaje número 14 a los Estados Unidos.

Desembarcará en Miami este jueves para hablar en el American Business Forum. Más tarde, participará en la gala de la organización conservadora CPAC.

El Gobierno no prevé un encuentro entre Donald Trump y Javier Milei en su viaje a Miami, pero sí se reunirá con empresarios. En el Ejecutivo sostienen que no pidieron de forma oficial una reunión bilateral entre los mandatarios y califican de “muy poco probable” un encuentro informal.

“Va a ser imposible por un tema de agenda: estarán en distintos días”, expresan en Nación.

America Business Forum se realizará entre el 5 y 6 de noviembre en el centro Kaseya de los Miami Heats y contará también con la presencia de Lionel Messi, Rafael Nadal y María Corina Machado. Además de líderes empresarios de todo el mundo.

En el Ejecutivo advierten que todavía no está cerrada la lista de empresarios con los que planea reunirse el jefe de Estado. También formarán parte del evento el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon-que estuvo reunido la semana pasada con el primer mandatario y con el ministro de Economía, Luis Caputo- y el presidente de Google, Eric Schmidt.

Lo mismo aplica para el CEO de Citadel, Ken Griffin, el cofundador de Flow, Adam Neumann, el presidente de Fórmula 1, Stefano Domenicali, y Steve Witkoff, el enviado especial de los Estados Unidos a Medio Oriente. En el oficialismo no dan detalles por el momento del discurso del primer mandatario, pero aseguran que estará focalizado en la economía y en las inversiones.

En la Casa Rosada aseguran además que no hay una fecha fija para la visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, para reunirse con Javier Milei más allá de que el funcionario norteamericano expresara este jueves en sus redes que tiene previsto visitar la Argentina en breve. “No hay nada cerrado aún”, agregan.

El Gobierno negocia a la par -con el respaldo de Washington- con los principales bancos de Wall Street un préstamo por US$20.000 millones para cubrir vencimientos de deuda de 2026. El swap por US$20.000 millones con la administración de Donald Trump ya fue oficializado por el Banco Central.

El viaje de Milei, en el que estará acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo, seguirá en Nueva York el viernes. Allí participará al mediodía en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” del Council of the Americas.

Por la noche partirá directamente hacia Bolivia. Allí participará el sábado durante la mañana en la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz. Regresará a Buenos Aires esa tarde.