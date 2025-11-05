Manuel Adorni juró como nuevo jefe de Gabinete con promesa de cambios

Manuel Adorni, quien se desempeñaba como vocero presidencial hasta ese momento, juró este miércoles 5 de noviembre al mediodía como Jefe de Gabinete de la Nación en un acto multitudinario que se celebró en el Salón Blanco de Casa Rosada (o Casa de Gobierno). Adorni reemplaza a Guillermo Francos, cuya renuncia se produjo luego de varios meses de rumores y a los pocos días del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Este cambio marca un drástico cambio de perfil del jefe de Gabinete de Javier Milei respecto a la imagen "seria y protocolar" que mantenía el saliente Francos.

La ceremonia formal fue breve, durando solo cuatro minutos, pero se caracterizó por ser una de las juras con mayor asistencia de la gestión. De traje oscuro y corbata negra, Adorni se comprometió ante el mandatario, a quien se lo vio a gusto con la actividad, a cumplir el cargo de jefe de Gabinete "por Dios, por la Patria y los Santos Evangelios" y a garantizar "lealtad a la Constitución Nacional" . Durante el acto, se escuchó al presidente Javier Milei darle un mensaje claro a Adorni para el desafío que deberá enfrentar: “Con todo, eh” . Ni bien juró, Adorni y Milei se fundieron en un abrazo, donde el presidente le dijo "Gracias", y Adorni replicó: “No, gracias a vos. Con todo, eh”.

El evento congregó al plantel completo del Gabinete, además de familiares, amigos e invitados especiales. En la primera fila, a la izquierda de la mesa de juramento, se ubicaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el canciller Pablo Quirno; y los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa). El presidente, tras felicitar a Adorni, se acercó a los miembros de su Gabinete, replicando una "peculiar gestualidad" con Luis Petri, antes de retirarse a su despacho para preparar su viaje a Estados Unidos para asistir al America Business Forum.

Ubicados en las sillas de terciopelo rojas del Salón Blanco escuchaban atentamente los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Mario Lugones (Salud). El único ausente con aviso fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien tenía programada una intervención quirúrgica.

En el ala derecha del salón, siguiendo el breve acto visiblemente emocionados, se encontraban la esposa de Adorni, Betina Angeletti, y sus dos hijos, su hermano y legislador bonaerense, Francisco Adorni, junto a su madre Silvia. También estuvieron presentes los padres del presidente Javier Milei, Norberto Horacio Milei y Alicia Lujan Lucich.

Entre otras personalidades y asesores presentes, se destacó el asesor presidencial Santiago Caputo, quien fue de los últimos en saludarlo, felicitándolo con un prolongado abrazo. En la previa de la jura, Karina Milei bromeó con Caputo sobre sus anteojos de sol, preguntándole: “¿Qué hacés, mucho sol?”. También asistió el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem, quien fue de los primeros en retirarse. Los asistentes coreaban el apellido de Adorni y aplaudían su designación. Entre los más activos se encontraban los legisladores Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo. La jura también nucleó al titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; al dibujante Cristian Dzwonik (“Nik Gaturro”), y al reconocido doctor Claudio Zin.

image

A pesar de la brevedad protocolar, Adorni dedicó casi 30 minutos (o más de media hora) a saludar, fotografiarse y recibir las felicitaciones de todos los presentes, incluyendo a los ministros y diputados libertarios. El flamante jefe de Gabinete se recluyó en sus oficinas de la Vocería Presidencial con su familia al término del acto.

Con estos cambios, el Poder Ejecutivo busca “impulsar” la Jefatura de Gabinete y aceitar la coordinación entre las carteras. Adorni rediseñará totalmente la estructura que le dejó Francos, la cual estaba "casi vacía de poder", y absorberá nuevas áreas. Se espera que dé a conocer su equipo en unos 10 días, cuando se publique el futuro organigrama en el Boletín Oficial. Adorni confirmó que continuará siendo el vocero del Gobierno, si bien buscará otra metodología para dialogar con los periodistas acreditados. También tiene previsto darle continuidad a funcionarios como José “Cochi” Rolandi (vicejefe de Gabinete de Gestión) y a Daniel Scioli (Secretario de Turismo, Deportes y Medio Ambiente).

Como primer acto de su agenda, Adorni tiene prevista la convocatoria la próxima semana a una nueva cumbre con gobernadores en Casa Rosada para buscar consensos en los proyectos de reformas, junto al ministro del Interior designado, Diego Santilli. Cabe señalar que la jura de Santilli se demorará cerca de 10 días debido a que el dirigente debe presentar una doble renuncia a sus bancas legislativas. Adorni y Santilli compartirán despachos en el sector que históricamente ocupó el Ministerio del Interior. Adorni planea mudarse de su actual oficina a la que ocupó Francos hasta el viernes en los próximos días.