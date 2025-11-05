miércoles 5 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
American Business Forum de Miami

Tras las derrotas del martes, Trump afirmó que "quieren convertir a Estados Unidos en Cuba o Venezuela"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump reaccionó de mala manera ante los triunfos demócratas de este martes, especialmente el del musulmán socialista Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó una dura advertencia después del reciente triunfo de Zohran Mamdani, en una contienda clave. En su discurso en el American Business Forum de Miami, Trump intensificó su retórica, asegurando que el Partido Demócrata está impulsando un cambio radical en la política estadounidense.

Lee además
socialista, y musulman: quien es y que propone zohran mamdani, el alcalde electo de nueva york
Estados Unidos

Socialista, y musulmán: Quién es y qué propone Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York
iglesia quito el cargo unico de la boleta de la luz, pero solo a algunos usuarios
Ordenanza

Iglesia quitó el Cargo Único de la boleta de la luz, pero solo a algunos usuarios

En un encendido discurso Trump vinculó directamente la victoria del progresista Mamdani con una agenda mucho más amplia que, según él, busca desmantelar los valores y el sistema económico de Estados Unidos.

"Quieren convertir a EE. UU. en la Cuba comunista o la Venezuela socialista," afirmó un Trump recargado, a pesar de las derrotas electorales del este martes.

Embed - DONALD TRUMP habla sobre la victoria de ZOHRAN MAMDANI: "¡Es un comunista!" | EL PAÍS

La reacción de Trump se produce tras el éxito del alcalde electo de Nueva York, Mamdani, conocido por sus posturas cimentadas en conceptos de justicia social. La victoria de figuras con tendencias de izquierda dentro del Partido Demócrata es utilizada por Trump para ilustrar su argumento sobre el "peligro" que, a su juicio, enfrenta el país.

Temas
Seguí leyendo

Tras la reunión entre la UNSJ y las autoridades de Aduana, se encendió una pequeña luz de esperanza para el CART

Milei volvió a Estados Unidos, pero descartan foto con Trump

Tres organismos estatales trabajan juntos para reparar una arteria clave de la Capital

El "lamento sanmartiniano" de Gioja: un meme patriótico para cuestionar la relación de Milei con Trump

Manuel Adorni juró como nuevo jefe de Gabinete con promesa de cambios

Mercado Libre quiere regulaciones contra Temu y Shein

La CGT renovó su cúpula: Triunvirato de perfil bajo, y el triunfo interno de Moyano

En medio de la polvareda interna del PJ, salen a reforzar la línea Rawson-Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mercado libre quiere regulaciones contra temu y shein
Reclamo

Mercado Libre quiere regulaciones contra Temu y Shein

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados Los Borges.
Justicia Federal

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino
Capital

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino

Rivadavia: gravísima historia de violencia de una mujer que durante años fue hostigada, amenazada e intimidada por su expareja
Impactante

Rivadavia: gravísima historia de violencia de una mujer que durante años fue hostigada, amenazada e intimidada por su expareja

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas
Grave

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas

Te Puede Interesar

Tras la reunión entre la UNSJ y las autoridades de Aduana, se encendió una pequeña luz de esperanza para el CART
Clave

Tras la reunión entre la UNSJ y las autoridades de Aduana, se encendió una pequeña luz de esperanza para el CART

Por Ana Paula Gremoliche
Iglesia quitó el Cargo Único de la boleta de la luz, pero solo a algunos usuarios
Ordenanza

Iglesia quitó el Cargo Único de la boleta de la luz, pero solo a algunos usuarios

Tres condenados por el robo a una heladería de Chimbas: cayeron tras ser filmados en pleno golpe
Boqueteros atrapados

Tres condenados por el robo a una heladería de Chimbas: cayeron tras ser filmados en pleno golpe

¿Brujería o broma pesada? palomas muertas, colgadas de cables en Caucete
Maltrato animal

¿Brujería o broma pesada? palomas muertas, colgadas de cables en Caucete

El sanjuanino Álvarez, por la gloria: Argentinos e Independiente Rivadavia definen el campeón de la Copa Argentina
Definición

El sanjuanino Álvarez, por la gloria: Argentinos e Independiente Rivadavia definen el campeón de la Copa Argentina