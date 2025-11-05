Tras las derrotas del martes, Trump afirmó que "quieren convertir a Estados Unidos en Cuba o Venezuela"

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó una dura advertencia después del reciente triunfo de Zohran Mamdani, en una contienda clave. En su discurso en el American Business Forum de Miami, Trump intensificó su retórica, asegurando que el Partido Demócrata está impulsando un cambio radical en la política estadounidense.

Ordenanza Iglesia quitó el Cargo Único de la boleta de la luz, pero solo a algunos usuarios

Estados Unidos Socialista, y musulmán: Quién es y qué propone Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York

En un encendido discurso Trump vinculó directamente la victoria del progresista Mamdani con una agenda mucho más amplia que, según él, busca desmantelar los valores y el sistema económico de Estados Unidos.

"Quieren convertir a EE. UU. en la Cuba comunista o la Venezuela socialista," afirmó un Trump recargado, a pesar de las derrotas electorales del este martes.

Embed - DONALD TRUMP habla sobre la victoria de ZOHRAN MAMDANI: "¡Es un comunista!" | EL PAÍS

La reacción de Trump se produce tras el éxito del alcalde electo de Nueva York, Mamdani, conocido por sus posturas cimentadas en conceptos de justicia social. La victoria de figuras con tendencias de izquierda dentro del Partido Demócrata es utilizada por Trump para ilustrar su argumento sobre el "peligro" que, a su juicio, enfrenta el país.